Dodik o Izetbegovićevom prijedlogu: Mi smo protiv prolongiranja izbora

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da ne odlučuje lider SDA Bakir Izetbegović o tome da li bi izbori u BiH mogli biti prolongirani, ali da je moguće svašta, imajući u vidu sa su oni formirali svoju izbornu komisiju.

Izvor: Srna

"Mi smo protiv prolongiranja izbora. Jesmo za to da pokušamo nešto riješiti oko Izbornog zakona ako je to moguće, ako nije, šta da radimo", rekao je Dodik novinarima u Laktašima, komentarišući izjavu Izetbegovića da je moguće prolongiranje opštih izbora za novembar ili decembar.

On je ocijenio da u svakom slučaju ostaje ozbiljan problem koji će se tek problematizovati u narednim mjesecima, a to je nelegalno i nezakonito izabrana Centralna izborna komisija (CIK)

Dodik je naglasio da, nažalost, Evropljani podržavaju takav nelegalan izbor, zato što su Amerikanci rekli da to treba.

"Oni sada ćute i ne žele da vide da nije bilo konkursa i nije bilo skupštinske procedure na nivou BiH koja je predviđena za izbor članova komisije, nego su se opredijelili da to bude čisto politički motivisano tijelo u kome sjede predstavnici Željka Komšića, SDS-a, PDP-a, SDA. I oni će naravno modelirati određene stvari", kaže Dodik.

On je rekao da je opozicija u Republici Srpskoj na fonu svega onoga što se čuje u Federaciji BiH.

"Ako Bakir Izetbegović nešto progovori, odmah imamo hvalospjeve ostalih koji se utrkuju da prikažu Republiku Srpsku kao nestabilnu", istakao je Dodik.

Dodik je poručio da je Srpska stabilna i da iza sebe ima ozbiljne uspjehe.

On je naglasio da je priča opozicije o korupciji samo predizborni trik.

"A to čak nije ni njihova pamet, nego su im to rekli iz američke Ambasade, jer onaj nadobudni /američki izaslanik za zapadni Balkan/ Gabrijel Eskobar misli da ovdje kroz taj format može nešto da riješi. Kriv je samo onaj kome sud kaže da je kriv i da je u korupciji", naglasio je Dodik.

On je podsjetio da je počasni predsjednik PDP-a Mladen Ivanić u prvostepenom postupku osuđen za korupciju u vezi sa šumama, a u drugostepenom mu je rečeno da PDP mora da izađe iz Vlade sa SNSD-om, da bi ga oslobodili krivice, nakon čega je on 2009. godine to i uradio. "I onda Ivanić nije kriv?! Toliko o korupciji", kaže Dodik.

Dodik tvrdi da je čak i njemu ponuđeno da će mu, ako prihvati njihove politike, skinuti sankcije i zajedno sa tim priču o tome da je korumpiran.

"Predložen zakon za smanjenje inflatornog udara"

BiH mora konačno da uđe u politiku diferenciranih stopa, jer sa stopom od 17 odsto ima najniži PDV u Evropi, smatra predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Mi smo uputili u parlament zakon koji podrazumijeva da se za osnovne životne namirnice i neka druga dobra predvidi stopa od 10 odsto, i to je zakon koji bi trebao da važi do kraja godine, kako bi se smanjio inflatorni udar", izjavio je Dodik novinarima.

On je dodao da je za ostale robe predviđeno da ostane stopa od 17 odsto, a da se samo na luksuznu robu poveća na 22 odsto.

"Mi smo to predložili u proceduri i juče je to predato u parlament BiH u skladu sa poslovnikom. Vidjećemo kako će drugi reagovati", dodao je Dodik.

Dodik kaže da je to privremeno, zato što bi do Nove godine trebali pokušati zajednički doći do cjelovitog rješenja, da se odluči o tome kako će to pitanje biti regulisano u nekom narednom vremenu.

"Ali, imajući u vidu da inflacija ne miruje, da je već tu i da je ekspanzivna, moramo donijeti neke brze mjere", naglasio je Dodik i dodao da stopa za osnovne životne namirnice može biti i niža ukoliko se postigne dogovor.

On je pojasnio da ukoliko bi se mijenjala stopa od 17 odsto na višu, onda bi doprinijeli povećanju inflacije.

"Zato ostaje tih 17 odsto, da ne bi opteretili investicije i mnogo čega drugog. Ovo je veoma razumno", rekao je Dodik.

Dodik je podsjetio da već 15 godina traži da se za poljoprivredne proizvode, za koje se utvrdi da postoje viškovi u BiH, zabrani uvoz tih proizvoda, te napomenuo da, prema posljednjim informacijama, brojni proizvođači krompira su ugroženi zbog enormnog uvoza te kulture iz Perua i drugih destinacija.

On je naveo i nekontrolisan uvoz jabuka, malina i drugih kultura, dodajući da niko ne kontroliše ni da li to ima genetsku komponentu ili ne, da se to stavlja na tržište i ugrožava domaće proizvođače.

"Petnaest godina ne možemo da dođemo da zajedničkog stava o tome da u momentu dospijeća u određenom periodu za onu robu za koju utvrdimo da imamo višak, da se zabrani uvoz. U ovom trenutku to je krompir, koga ima, a kada ga nema, može se otvoriti tržište", precizirao je Dodik.

Dodik je naglasio da je takva politika otvorenosti, koju su nametnuli neki evropski partneri, uništen domaći stočni fond.

On je napomenuo da su podsticaji koje imaju proizvođači mesa u Evropi mnogo veći nego kod nas, tako da oni mogu jeftinije da prodaju na slobodnom tržištu.

"Naši proizvođači su tu hendikepirani i u nepravilnom položaju i potrebno je da to regulišu državne institucije", istakao je Dodik.

On je ponovo apelovao na razgovor o tome dvije vlade, dva resorna ministra.

"Po evropskim standardima mi imamo pravo da na uvoznu robu koja ima podsticaje od jednog evra, a kod nas je recimo deset evrocenti, naplatimo razliku od 90 evrocenti. To bi donijelo nove prihode BiH sigurno više od milijardu. Ali o tome niko u BiH neće da priča", naveo je Dodik.

Prema njegovim riječima, dovoljno je da u neke partije u Sarajevo uđu iz nekih ambasada i kažu im da to nije dobro, jer štite proizvodnju iz EU.

On je istakao da se može izračunati koliko se ekonomski gubi zbog neravnopravnog položaja sa Evropljanima.

"Politika koju smo mi dogovorili je da idemo sa smanjenom stopom PDV-a od sedam odsto za robu široke potrošnje, ali da ne dozvolimo da marže budu veće od sedam odsto", naveo je Dodik, koji je i srpski član Predsjedništva BiH.

Prema njegovim riječima, to bi išlo na teret države, ne bi išlo na teret trgovaca, ni proizvođača, odnosno onih koji vrše promet robe.

"Ali, moramo doći do toga da se stvore uslovi za tako nešto", kaže Dodik.

(SRNA)