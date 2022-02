Dodik o mogućim sankcijama: Kažnjavanjem Srpske, EU bi sama napisala odluku o njenoj samostalnosti

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da ni njemu, ni Republici Srpskoj ništa ne znači uvođenje američkih sankcija, te da bi u slučaju eventualnog uvođenja sankcija od EU, na taj način Brisel sam napisao odluku za samostalnost Republike.

Izvor: SNSD

"Ja sam član Predsjedništva BiH, nisam funkcioner Republike Srpske, ja predstavljam Srpsku tamo. Ako sam pod sankcijama, onda je pod sankcijama najviši organ BiH nije Republika Srpska", rekao je Dodik za TV "Euronjuz", odgovarajući na pitanje šta bi za građane Srpske značilo ako bi bile uvedene sankcije i od EU.

Na pitanje šta će se desiti ako se smanji finansiranje projekata EU u Republici Srpskoj, Dodik je rekao da u Briselu moraju da budu svjesni da bi kažnjavanjem Srpske napisali odluku za njenu samostalnost.

"Pojedincima okej, ali ako se kažnjava Srpska, onda su oni napisali odluku za samostalnost Republike, to moraju da budu svjesni ovi u Briselu. Ne prijetim, samo im kažem lijepo da ako puste sredstva Federaciji BiH, a Republici Srpskoj ne puste, pa oni sami dijele BiH. Ne dijelim ja, dovoljno je to što oni dijele", naglasio je Dodik.

On je napomenuo da nisu sada samo Evropa i Amerika jedini finansijski centri moći, ima i drugih.

Dodik je istakao da projekti koji se rade jesu povoljniji, da je zahvalan za sve što je dobijeno od EU u podršci, ali da je sve to bilo politički uslovljeno i motivisano činjenicom da se razvlasti Srpska, a ojača navodno neki centralni organ, to znači unitarna BiH, odnosno do muslimanske zemlje u kojoj bi muslimani bili većina, a Srbi marginalna nacionalna manjina.

Na pitanje zašto su njemu SAD uvele sankcije, Dodik je rekao da je to učinila još stara administracija SAD 2018. godine, te ponovio da je to čista politika, da on nigdje nije presuđen za korupciju, da tamo nikakvu imovinu, račune, niti namjerava da putuje u Ameriku.

On je napomenuo da EU već 25 god pokušava u BiH nešto da uradi, da oni imaju iluziju o BiH koja ne može da se održi, misle da je sve u novcu, te poručio da postoje ljudi, politike i narodi kojima to nije najvažnija stvar, da se ne može prodati sloboda i Republika za neki njihov prljavi novac.

"Milorad Dodik, nije Republika Srpska. Kada izgubim na izborima, ja ću se pozdraviti od politike, nikoga neću dovesti u poziciju da se žrtvuje zbog mene. Ja se žrtvujem zbog Republike Srpske", istakao je Dodik.

Govoreći o odnosima Srpske i Srbije, Dodik je naveo da bi za Srbiju veći udarac bio da on nije došao danas na obilježavanje Dana državnosti u Orašac, nego ambasador neke strane zemlje.

On je naglasio da ono što radi Republika Srpska nije ništa što bi vodilo urušavanju Srbije, kao i da ne traži da se Srbija založi, nego da razumije Srpsku.

"Ja samo ovdje, donosim ljubav srpskog naroda iz Republike Srpske", rekao je Dodik i dodao da doprinosi jedinstvu srpskog naroda, te ponovio da je Srbija njegova matica i da je na to ponosan.