Srpska uputila odgovor Evropskom parlamentu: Brisel ne treba da se miješa u unutrašnja pitanja BiH

"Srpska djeluje poštujući teritorijalni integritet BiH, a proces vraćanja nadležnosti nije korak ka ocjepljenju"

Izvor: jorisvo/Shutterstock.com

Srpska poštuje Dejtonski sporazum i pravnim procesom vraća nadležnosti koje su joj date Ustavom, navedeno je u dokumentu koji je iz Srpske upućen evropskim institucijama, a koji je u posjedu RTRS-a.

O situaciji u BiH u Briselu će biti razgovarano 21. februara, s akcentom na vraćanje nadležnosti koje je Republika Srpska pokrenula.

"Sve što Srpska radi je u skladu sa Dejtonskim sporazumom", odgovor je koji je iz Srpske adresiran Evropskom parlamentu.

U dokumentu se, između ostalog, navodi da Srpska kroz parlamentarnu proceduru vraća nadležnosti koje su joj date Ustavom BiH.

"Srpska djeluje poštujući teritorijalni integritet BiH, a proces vraćanja nadležnosti nije korak ka ocjepljenju", navodi RTRS i dodaje da je Ustavom BiH predviđeno da sva ovlašćenja koja nisu izričito propisana institucijama Bosne i Hercegovine, pripadaju entitetima.

Sa izuzetkom - Ustavnim sudom BiH, pravosudna pitanja nisu pitanja institucija BiH. Međunarodna krizna grupa je priznala da je Dejton dodijelio pravosudna pitanja entitetima.

U dokumentu upućenom Evropskom parlamentu izrečen je i stav Srpske da politička kriza u BiH treba da bude riješena unutrašnjim dijalogom.

Napominju da Briselu nije mjesto među unutrašnjim pitanjima, jer Srpska i vraćanjem nadležnosti pokazuje da odbacuje strano uplitanje.

U dokumentu upućenom Evropskom parlamentu naglašeno je da iskustvo pokazuje da političko Sarajevo blokira bilo kakvu promjenu u oblasti pravosuđa.

Srpski član Predsjedništva, Milorad Dodik ocjenjuje da je stavljanje BiH na dnevni red sjednice u Briselu "sarajevski spin i pokušaj da se od EU iznude sankcije za Srpsku".

"A Evropska unija je čula poziv iz Sarajeva, pa najavljuje da će obustaviti finansijsku pomoć Republici Srpskoj", kazao je Dodik i dodao da je "zahvalan za sve što smo dobili u podršci".

"Ali sve je to bilo politički uslovljeno, sve je bilo motivisano činjenicom da se razvlasti Republiku Srpsku, a ojača navodno neki centralni organ. Čitati to 'ojačavanje centralnih organa' to znači unitarna BiH za nas je znak jednakosti do islamske zemlje u kojoj bi muslimani bili većina a mi marginalna nacionalna manjina", naveo je Dodik.

(MONDO/RTRS)