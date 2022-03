Dodik: Komuniciraću s Rusima, svidjelo se to nekome ili ne

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da da u Federaciji BiH postoje paranoični propagandisti koji stalno nastoje da situaciju u BiH prikažu gorom sa ambicijom da izazovu što goru reakciju nekih zapadnih krugova.

Izvor: Diplomatski forum u Antaliji

Dodik je rekao da ne postoji postoji drugo objašnjenje za stalna pozivanja da se pojačaju međunarodne snage.

On je naveo da od toga prave neku pobjedu, kao što je i član Predsjedništva BiH Željko Komšić, koji nije došao na Diplomatski forum u Antaliju, nego je ostao da se uslika sa "kao povećanim snagama Eufora", prenosi RTRS.

Srpski član Predsjedništva je poručio da nema ništa protiv povećanja broja Euforovih vojnika u BiH, ukoliko neko smatra da je to mjera povećane sigurnosti.

Dodik je rekao da i dalje ne zna šta je sporno u njegovom kontaktu sa ministrom inostranih poslova Rusiej Sergejom Lavrovim, kada je i predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan u stalnom kontaktu sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Dodik je nakon sastanka sa Erdoganom rekao novinarima da ga je turski predsjednik upoznao s tim da redovno održava kontakte sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, te da se nada da će se uskoro ponovo čuti.

"Mislim da je dobro da se održi komunikacija", rekao je Dodik.

On se prisjetio razgovora sa ministrom inostranih poslova Rusije Sergejom Lavrovim koji je izazvao prigovore partnera u Federaciji BiH, pa i nekih iz opozicije iz Republike Srpske i EU.

"Ovdje se redovno pokušavaju održati kontakti. Bez kontakata nema informacije o tome. Onda se pitam šta je, kako je moguće da Makron redovno komunicira sa Putinom, komuniciraju i drugi. Zašto je onda problem da se ja čujem sa Lavrovim ili bilo s kim iz Ruske Federacije", rekao je Dodik i poručio da će on to nastaviti da čini, svidjelo se to kome ili ne.

Dodik je rekao da je situacija u vezi sa Ukrajinom nepredvidiva i veoma izazovna.

Dodik je rekao da je juče, u okviru oruma razgovaro i sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom kojeg je upoznao sa činjenicom da je stanje u BiH stabilno.

"To je najvažnije od svega. Postoje neki paranoični propagandisti u okviru FBiH koji stalno nastoje da prikažu situaciju gorom vjerovatno iz neke ambicije da izazovu što goru reakciju nekih zapadnih krugova", rekao je Dodik.

