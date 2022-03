Košarac: Srbija je pomogla i Srpskoj i BiH

Srbija je prijatelj BiH, uvijek je pomagala i Republici Srpskoj i BiH, izjavio je danas u Beogradu ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac.

Izvor: Vesna Šurbat/Srna

Košarac je izrazio žaljenje što i dalje u BiH postoje neke političke predrasude da joj Srbija nije prijatelj.

"Uvijek kada smo imali neku vrstu izazova i problema, Srbija je pomogla i Republici Srpskoj i BiH", rekao je Košarac novinarima nakon susreta sa šefom Predstavništva Republike Srpske u Beogradu Mlađenom Cicovićem.

On je podsjetio na donacije vakcina, kao i da je Srbija, kada je bio problem sa gasom, rekla da neće biti zastoja u isporuci, jer smatra veoma značajnim da u zimskim danima građani Sarajeva imaju grijanje.

"Isto tako sam uvjeren sada, kada je u pitanju obezbjeđivanje merkantilne pšenice i kukuruza da će Srbija sigurno imati sofisticiran pristup, jednak i Republici Srpskoj i Federaciji BiH", istakao je Košarac.

Što se tiče spoljnotrgovinskog poslovanja BiH, Košarac je istakao Hrvatsku kada su u pitanju zemlje EU, a Srbiju kada je u pitanju CEFTA. "Imamo potrebu da radimo na regionalnom udruživanju i zajednički nastupamo, ne samo na tržištima, nego i u svim praksama koje je Srbija prošla", rekao je Košarac.

On je naglasio da Republika Srpska zagovara podršku inicijativu "Otvoreni Balkan", ocijenivši veoma značajnim da se radi na takvom regionalnom udruživanju koje je inicirao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a podržao srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

Košarac je rekao da mu je žao što institucije BiH nisu dale saglasnost da i BiH uđe u inicijativu "Otvoreni Balkan", te ukazao na pogodnosti koje imaju privrednici Sjeverne Makedonije, Albanije, Srbije, jer mnogo bolje posluju, nema zastoja na granici, a jedan dokument vrijedi u sve tri države.

"Bilo bi mnogo bolje da smo i mi ušli u tu vrstu inicijative. Republika Srpska je za to. A organi na zajedničkom nivou iz struktura koje dolaze iz FBiH to pitanje osporavaju. Mi danas ne bismo imali problem kada je u pitanju merkantilna pšenica i kukuruz da smo dio `Otvorenog Balkana`, to je prednost. Značajno je podijeliti izazove i iskustva", istakao je Košarac.

Košarac je napomenuo da je Srbija garant Dejtonskog sporazuma, da je Republika Srpska u potpunosti posvećena njegovom sprovođenju i da je slovo Dejtona održiv okvir za BiH, a da su aktivnosti poput intervencionizma visokog predstavnika i međunarodne zajednice osuđene na propast.

On je rekao da Srpska svoje kretanje u političkom kontekstu bazira, prije svega, na ustavnim ovlaštenjima i ustavnoj poziciji Republike Srpske i da su zajedničke institucije u skladu sa Ustavom.

"Cijenimo da je važno biti okupljen oko ustavnih kapaciteta Republike Srpske, međunarodnog kredibiliteta koji je unijela Srpska u Dejtonski sporazum i u tom kontekstu smatram da je važno razgovarati upravo sa zemljama koje su prijatelji BiH. A Srbija jeste prijatelj", naglasio je Košarac.

Za sutra je u Beogradu najavio da će razgovarati sa ministrom trgovine Srbije o nekim važnim pitanjima i procesima koje je prošla Srbija, te naglasio da je uvjeren da treba otvarati nova tržišta.

"Tržište EU jeste izazov i mi jesmo etablirani na tom tržištu, ali šta ćemo ako dođe do poremećaja? A naš izvoz je 72 odsto na tržište EU, dok je CEFTA 16 ili 17 odsto. Cijenim da je veoma značajno otvarati pitanje ugovora o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom unijom. Srbija je to prošla", rekao je Košarac.

(SRNA)