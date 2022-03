Srbija će podmiriti potrebe regiona za poljoprivrednim proizvodima

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da će Srbija pozitivno odgovoriti na sve zahtjeve zemalja regiona za uvoz žitarica, brašna i ulja i da će ih podmiriti svime što traže, vodeći računa da to ne ugrozi potrebe domaćeg stanovništva.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Vučić je istakao da Srbija trenutno ima znatno više osnovnih poljoprivrednih proizvoda od potreba svog stanovništva, dodajući da mora da ih rasporedi u susjedne države kako ne bi došlo do prelivanja nestašica iz zemalja regiona.

"Države regiona traže velike količine od nas, i to ne samo po ugovorima. Ljudi se plaše za budućnost i to hoće da obezbijede. Daćemo sve što možemo, prvo zemljama iz inicijative `Otvoreni Balkan`, a onda i BiH i Crnoj Gori, jer su to naši susjedi", rekao je Vučić.

On je objasnio da se nakon izbijanja krize u Ukrajini stvari na tržištu hrane komplikuju i da u svijetu vlada zabrinutost zbog mogućih nestašica.

Prema njegovim riječima, tome naročito doprinosi dalji rast cijena pšenice i kukuruza na berzama, zbog čega se postavlja pitanje ko će sve u svijetu željeti srpsku pšenicu pošto veliki uvoznici iz Rusije i Ukrajine ne mogu da je nabave.

Komentarišući odluku Evropskog savjeta da "trećim zemljama" u kojima je "Gaspromnjeft" vlasnik energetskih postrojenja i kompanija zabrane uvozno-izvozne transakcije sa Rusijom, Vučić je rekao da je situacija komplikovana, ali da će je vlast riješiti.

"Šefovi vlada EU donijeli su odluku da sebi ostave mogućnost da posluju sa `Gaspromnjegtom` i da uvoze i izvoze naftu u Rusiju, ali da mi i druge zemlje to ne možemo. To će reći da nisu kaznili ni sebe, ni Ruse, nego nas", zaključio je Vučić.

On je ukazao i da preko rumunske luke Konstance više niko ne može da doveze ništa sa Crnog mora, jer osiguravajuće kuće neće da pruže garancije, pravdajući tu odluku napadom na barže koje su prevozile robu.

"Problema je mnogo, ali ćemo ih riješiti i učiniti sve da Srbija dobija gas i druge proizvode po cijenama koje će biti među najnižim u Evropi. Međutim, samo neko neozbiljan može nešto da garantuje, jer ovo što se dešava ne zavisi od nas", poručio je Vučić nakon obilaska fabrike "BMTS tehnolodži" u Novom Sadu.

Ta fabrika turbo punjača za automobile, koja slovi za jednog od svjetskih lidera u toj oblasti, do kraja godine treba da zaposli još 111 radnika, tako da će ih biti ukupno 311.

Njemačko-kineska fabrika, koja posluje u Evropi, Aziji i Americi, počela je sa radom u Novom Sadu u oktobru 2020. godine.

Do kraja 2026. godine planira da izveze dva miliona punjača za BMV, "Folksvagen" i druge gigante automobilske industrije i da ostvari dobit od 300 miliona evra.