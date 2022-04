Dodik: Ne postoji raskol između mene i Vučića

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da ne postoji raskol između njega i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Dodik kaže da svi treba da shvate da postoji manipulacija međunarodne zajednice i da Kristijan Šmit kao visoki predstavnik "ne postoji", kao ni bonska ovlaštenja.

On je istakao da je sve to vještački postavljeno kako bi se upravljalo BiH.

"Uz, naravno, presiju iz Brisela da se on (Šmit) podrži. Mi to ne možemo da uradimo. On za nas nije visoki predstavnik i sve odluke koje bi eventualno donio ništa ne važe", rekao je Dodik za "Sputnjik".

On je naveo da je to objasnio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

"Naravno da on to razumije ali isto tako i ja razumijem poziciju Srbije koja ima značajan broj investitora iz Njemačke. I jeste to, ovako pojavno gledano, moglo bi da neki razumiju da je to neki raskol između nas, u suštini nije, to ne nanosi neku vrstu štete", rekao je Dodik.

Dodik kaže da Šmit jedini legitimitet može da dobije u Savjetu bezbjednosti UN, tako da je sve što je on uradio manipulativno i da pravno nema nikakvog značaja.

"Sve se radi o pokušaju da se u atmosferi sukoba u Ukrajini sada iskoristi kako bi se poravnalo u BiH, kao eto mi smo bliski Rusiji pa treba da budemo kažnjeni. Mi smo im jasno rekli da se nećemo pridružiti nikakvim sankcijama bilo koga prema Rusiji, da je Rusija naš partner i da nemamo razloga da pratimo bilo čije sankcije. Zato smo dobili sankcije od Britanaca, a vjerovatno još od nekih", rekao je Dodik.

On je napomenuo da ni u budućnosti neće biti saglasnosti Republike Srpske za uvođenje sankcija Rusiji.

"Nismo saglasni da se izgone ruske diplomate iz Sarajeva, da se udalji ambasador Rusije", poručio je Dodik.

