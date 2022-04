Dodik u Beogradu: Saradnja Srpske i Srbije nikad bolja, niko je ne može ugroziti

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je na današnjem sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem konstatovano da saradnja Srbije i Republike Srpske nikada nije bila bolja i da je ne može niko ugroziti, mada, mnogi pokušavaju.

Izvor: Srna/Zoran Rašević

Dodik je nakon sastanka sa Vučićem, rekao novinarima u Beogradu da je predsjednika Srbije upoznao o mnogim pritiscima na Republiku Srpsku i njeno rukovodstvo, koji su internacionalizovani britanskim sankcijama.

"Za te sankcije nema objašnjenja, a osim bolesnih iluzija koje daju Britanci, to je sada nova pojava da nakon nereda koji je napravio (Pedi) Ešdaun namećući rješenja koja su bila antidejtonska i antiustavna, Britanci sada žele da eliminišu svakog ko se tome protivi", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, to je dio solidarnosti i sa američkim sankcijama.

"Meni to nije iznaneđenje, ali je svakako dokaz jednog potpunog voluntarizma zemalja popout Britanije. U svakom slučaju ništa neočekivano i nepoznato", rekao je Dodik.

On je poručio da nastavlja da se bavi politikom i da nema namjeru da mijenja osnovne elemente te politike.

Dodik je rekao da je upoznao Vučić da je neprihvatljiva neistina koju izrekne bilo ko, pa i njemački diplomata Kristijan Šmit, da ne želi da našteti Republici Srpskoj, a istovremeno joj oduzima imovinu, te da je predsjednik Srbije to razumio.

On je naglasio da po percepciji Šmita opet treba da se pregovara o imovini kao da nema Dejtonskog sporazuma niti Ustava.

"Udareno je na Republiku Srpsku i njen osnov. Bez obzira što se neki u Beogradu šale na tu temu i kažu da se mi se borimo za šume, za poljoprivredno zemljište...Da, borimo se. To je naša teritorija, to treba da vide i to je naše pravo. Osnovni problem je što se borimo za ono što nam je već dato Dejtonom i dejtonskim Ustavom", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da Republika Srpska i Srbija po prirodi stvari treba da imaju jedinstven stav o tome da se jedna trećina zajedničkih institucija BiH protivi visokom predstavniku i njegovom postojanju.

"Znamo da su u ranijem vremenu i Hrvati bili protiv instituta visokog predstavnika, možda sada očekuju da nešto uradi u njihovu korist, pa ga još tolerišu, ali to se neće desiti. Sve je to doprinos jednom neredu u BiH koji se pokušava održati na lažnim osnovama", rekao je Dodik.

On je naglasio da danas u BiH za strance nije važan ustavni poredak nego važne politike koje promovišu i to direktno i kažu.

"Prije deset dana u Sarajevu mi je jedan od ambasadora moćnih zemalja rekao: `Vi morate da pratite naše politike`. Ja kažem - ne, moram da pratim Ustav. A on je rekao - `onda imamo problem`. Da, naravno imamo problem. Mi se nećemo odreći Ustava i prava koje smo dobili ustavom i Dejtonskim sporazumom", rekao je Dodik.

TIHE SANKCIJE ZAPADA PREMA SRPSKOJ ZBOG RUSIJE

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je Zapad, u insistiranju da se prema Rusiji prate njihove politike sankcija, spreman da tihim sankcijama i podrivanjem položaja Republike Srpske i Srbije utiče na njihove političke pozicije, ali da Srpska nije spremna da dogovara bilo kakve sankcije Moskvi.

Dodik je naveo da treba razumjeti ovo vrijeme u kome zapadni svijet insistira na tome da se prema Rusiji samo prate njihove politike, a ne da se kreiraju politike koje bi eventualno odgovarale Srpskoj i Srbiji.

"Zato su spremni da tihim sankcijama i tihim podrivanjem položaja ne samo Republike Srpske, nego, vjerujem i Srbije, utiču na političke pozicije i Srbije i Republike Srpske", izjavio je Dodik novinarima nakon sastanka u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

On je rekao da, što se tiče njega i Republike Srpske, Srpska nije spremna da pregovara ili dogovara bilo kakvo priključivanje sankcijama EU protiv Rusije.

"Te sankcije se formalnopravno ne mogu ni desiti, jer moramo i mi da budemo unutra, ako jesu. A, pošto mi nismo, onda nisu, bez obzira što to činili neki muslimanski ambasadori BiH širom svijeta", rekao je Dodik.

On je istakao da Srpska pokušava da bude racionalna i realna, te dodao da ovo nije rat /u Ukrajini/ u kojem Srpska treba biti na jednoj ili drugoj strani, nego rat između globalnog Zapada i Rusije, pa i ostalog dijela svijeta koji stoji iza Rusije, dok je Ukrajina kolateralna šteta.

"Naš narod je bratski i sa Rusima i sa Ukrajincima. Mi imamo jednu veliku zajednicu Ukrajinaca na prostoru Republike Srpske i s njima veoma dobro sarađujemo. I mi ne možemo da budemo ni na jednoj strani. I ostaćemo neutralni", rekao je Dodik.

On je naveo da ta neutralnost koju je Srpska promovisala kao spoljnopolitički pristup, omogućava da BiH nije na listi neprijateljskih zemalja Rusiji i da i Federacija BiH, Sarajevo i njihova privreda i stanovnici koriste po beneficiranim cijenama u ovom trenutku gas iz Rusije.

"Nikada nisam ništa učinio što je na štetu FBiH niti bih to uradio. Ali, ono što čine u Sarajevu jeste da svaki dan naprave štetu Republici Srpskoj i taj balans i debalans će se jednog dana morati negdje poravnati", rekao je Dodik.