Dom naroda Parlamenta BiH odbio prijedlog za finansiranje izbora: Bevanda tvrdi - procedure moraju biti po zakonu

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH nije danas na hitnoj sjednici u Sarajevu prihvatio prijedloge zahtjeva i zaključka bošnjačkih delegata kako bi se obezbijedila novčana sredstva za opšte izbore u BiH 2. oktobra.

Podršku prijedlogu i zaključku bošnjačkih delegata uskratili su delegati iz SNSD-a i HDZ-a.

U zahtjevu se podsjeća da je Izbornim zakonom BiH propisano da sredstva za provođenje izbora treba da budu obezbijeđena budžetom BiH u roku od 15 dana od raspisivanja izbora, odnosno najkasnije 19. maja.

Prijedlogom zaključka, koji je u sklopu zahtjeva za održavanje hitne sjednice, predviđa se da Dom naroda naloži Savjetu ministara donošenje odluke o odobravanju i raspodjeli 12,5 miliona KM na ime rashoda Centralne izborne komisije BiH za održavanje ovogodišnjih opštih izbora.

U ime kluba delegata bošnjačkog naroda Amir Fazlić (SDA) predložio je, takođe, zaključak prema kojem se ministru finansija i trezora u Savjetu ministara Vjekoslavu Bevandi nalaže da sačini prijedlog odluke o dodjeli sredstava CIK-u u iznosu od 12,5 miliona KM, a da ovu odluku Savjet ministara donese u roku od 48 časova, što na kraju sjednice nije prihvaćeno.

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Vjekoslav Bevanda odbacio je sve spekulacije u vezi sa krizom u finansiranju izbora u BiH i pojasnio procedure koje su on lično i resorno ministarstvo do sada sproveli u ovom procesu u skladu sa zakonom.

"Procedure se znaju i ja ih poštujem", rekao je Bevanda na hitnoj sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH na kojoj je Klub delegata SDA predložio zaključak prema kojem se Ministarstvu finansija nalaže da sačini prijedlog odluke o dodjeli sredstava CIK-u za organizovanje izbora 2. oktobra u iznosu od 12,5 miliona KM, a da ovu odluku Savjet ministara donese u roku od 48 časova.

On je podsjetio da 24. marta nije održana sjednica Savjeta ministara na kojoj je trebalo da bude riječi o budžetu jer nije usvojen dnevni red.

"Bila je telefonska sjednica, ali bez obzira na to, Poslovnik reguliše da se prvo izjašnjava o dnevnom redu. Nije bio dovoljan broj glasova za raspravu koja je bila predmet tog dnevnog reda", pojasnio je Bevanda.

Ministar finansija je taksativno naveo sve rokove koje su institucije "probile", a što se direktno odrazilo na neusvajanje budžeta i za prošlu i za ovu godinu.

Bevanda je napomenuo da su institucije BiH na privremenom finansiranju već šesti kvartal.

On je istakao da akumulirana sredstva imaju svoju namjenu koja se utvrđuje budžetom, te da ta sredstva ne mogu biti odobrena bez odluke Savjeta ministara.

"Rekli smo da ne mogu biti stavljena na raspolaganje bez odluke Savjeta ministara, a ne da ne mogu biti stavljena na raspolaganje nikako", rekao je Bevanda.

On je naglasio da je Ministarstvo finansija pokušavalo sve da se dođe do budžeta, jer je to jedini dokument koji reguliše sve.

Bevanda je rekao da Zakon o Fiskalnom savjetu propisuje da se prvo mora donijeti budžet BiH, pa tek onda entiteta, te da je ministarstvo na čijem je čelu više puta upućivalo urgencije za usvajanje okvirnog budžeta za ovu godinu.

