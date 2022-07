Skupština grada bez nekoliko tačaka: Komisija odbila rebalans budžeta i sanaciju grijanja

Na današnjoj sjednici Komisije za budžet i finansije gradske skupštine podršku nisu dobile tačke nacrt rebalansa bužeta, raspodjela suficita iz prošle godine i projekat sanacije topolovodne mreže. One se neće naći na sjednici zakanoj za 19. jul.

Izvor: Mondo - Željko Svitlica

Dragan Milanović, član komisije i odbornik PDP, ističe da su sve značajne odluke odbijene.

"Sve odluke koje su pale, izglasane su jednim glasom. To je bio moj glas", naglašava Milanović, te dodaje da su ostali bili suzdržani.

Milanović ističe da je skupštinska većina odbila raspodjelu suficita iz prethodnih godina, što smatra neracionalonom odlukom.

"Nakon toga su oborili i Nacrt rebalansa budžeta, izgovor je bio zato što nije isplaćena jednokratna pomoć penzionerima. Ovo je bio Nacrt rebalansa budžeta, dakle mi smo već u ovoj fazi i da su ga oni podržali, šteta je već načinjena. Trebao je na prošloj sjednici biti nacrt, sad prijedlog. Oni su opet odbili, ne žele 27,3 miliona maraka da se rasporede. Takođe, odbili su sanaciju topolovodne mreže u Banjaluci", rekao je Milanović nakon sjednice komisije.

Milanović tvrdi da je na ovaj način napravljen direktan udar na grijanje.

"Podržali su subvenciju od dva miliona da ne dođe do poskupljenja grijanja, ali to je jedna odluka koja se kosi sa prethodnim odlukama, jer nema subvencija bez rebalansa budžeta", dodaje Milanović.

Navodi da bi se zbog toga Grad morao odreći određenih projekta, te da većina u Skupštini pokušava situaciju napraviti težom.

Današnjoj sjednici komsije, pored Milanovića, prisustvovali su odbornici Srđan Amidžić, Đuro Čubrilović, Velibor Stanić i Neven Stanić.

Reakcija Stanivukovića

Gradonačelnik Draško Stanivuković osvrnuo se na današnje zasjedanja Komisije za budžet i finansije, nakon što su sa dnevnog reda skinuli sve one važne tačke, koje znače dalje funkcionisanje Grada.

Kako je istakao, ovo je u neku ruku i bilo očekivano, ali opet se pita šta to mogu da imaju 42 opštine i gradovi u Republici Srpskoj i 3 u Federaciji, ali ne i Banjaluka.

"Te opštine i gradovi mogu da imaju rebalans budžeta, grijanje, park, novu distributivnu i toplovodnu mrežu, a Banjaluka sa svojih 27 miliona suficita ne može ništa. Banjaluka ne spada u te opštine koje to mogu. Zar ne treba svi zajedno da radimo u interesu našeg grada? Ovome izgleda nema kraja, oni i dalje odbijaju sve važne odluke i planove, ali ovaj put na komisijama", rekao je on.

Gradonačelnik Stanivuković se zapitao zašto bi neko odbio suficit.

"Ovim potezima blokiraju grad. Naša dužnost je da staloženo i mirno razmislimo o narednim koracima. Sada je već izvjesno da se Banjaluka ne može braniti na kolegijumu, Skupštini Grada ili unutar ove zgrade. Ona će morati da se bori na ulici, sa svim onim građanima koji ne mogu da dobiju neradnu nedjelju, bolje grijanje, redovno funkcionisanje javnog prevoza ili investitore koji žele da ulažu u Banjaluku", poručio je gradonačelnik.

Dodaje kako sve ovo utiče i na dolazak potencijalnih investitora u naš grad.

"Sve ovo znači da Grad ostaje bez 20 miliona prihoda koji su planirani i sada dolazimo u situaciju da sredstva koja dobijamo, koja smo razgovorima i pregovorima sa organizacijama uspjeli da dobijemo, sa onim ljudima koji žele da ulažu u naš grad, mi ne možemo da koristimo i da istim raspolažemo", kazao je gradonačelnik.

Sve to, kako kaže, uništava ekonomiju našeg grada, a posljedice obaranja rebalansa su izuzetno velike, saopšteno je iz Gradske uprave.

"To znači da nema isplate dijela novembarske i cijele decembarske plate našim radnicima, isplata stipendija koje smo povećali prvi put nakon skoro 15 godina, nema isplate mnogih subvencija za koje smo se borili, poput onih za grijanja i prevoz", rekao je on.

Gradonačelnik je takođe poručio kako je ovim potezom ugrožen rad mnogih odjeljenja u Gradskoj upravi.

"Pred nama je još nekoliko komisija, ali sudeći po ovoj, završiće sve isto. Ja sam spreman da branim interese našeg grada, jer sve napore koje ulažemo imaju svoje uzlazne putanje, ali ako vam neko na to ne odgovori pozitivno, dizanjem ruke, to nije dobro. Sve dobre stvari dođu do Skupštine, a Skupština treba da bude filter ako je nešto loše. Ali 10 miliona za distributivnu mrežu je dobra stvar, baš kao i nove investicije, plate, stipendije, izgradnja parka, neradna nedjelja, ali oni to opet obaraju", zaključio je gradonačelnik.

Stanivuković se osvrnuo i na zabranu medijima da danas prate rad Komisije za budžet i finansije, rekavši kako i njihov rad treba da bude javan.

"Radna tijela, kolegijum, komisije i Skupština Grada, odnosno rad istih, treba da bude javan i transparentan. Javne su dakle i komisije. Ipak, kada neke javne stvari postaju tajna, očigledno je da se krije nešto. Ako je sve dobro, što ne puste sve tačke na Skupštinu pa stanu pred narod i kažu da je to nešto najgore što imaju pred sobom", upitao je on.