U Banjaluci se može graditi po starom regulacionom planu

U Banjaluci je trenutno na snazi stari regulacioni plan koji je usvojen prije 2018. godine, a odbornici su juče pokrenuli inicijativu za rješavanje problema nastalog nakon odluke Ustavnog suda.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Odobornik SNSD u Skupštini Grada Banjaluke rekao je danas da je odluka Ustavnog suda "zatekla svakoga" i promijenila realnost kada govorimo o gradnji u Banjaluci.

"Ustavni sud je donio odluku. Mogu da kažem ovo ili ono, ali te odluke se ne komentarišu. Možemo da tražimo način kako da izađemo iz tog rješenja i da uvažavamo činjenicu da postoje ljudi koji su već počeli da grade objekte i koji imaju puno pravo da idu sa tužbom prema gradu", izjavio je Amdižić na današnjoj pres konferenciji.

Objasnio je da se odluka odnosi na jedan konkretan slučaj ("kino Kozara") te da se ne vode drugi slični procesi pred Ustavnim sudom Republike Srpske.

Komentarišući informacije da je odluka zaustavila građevinske radove na svim gradilištima na centralnom području grada na koje se odnosi regulacioni plan iz 2018. godine, Amidžić kaže da je gradnja moguća - ali po starom regulacionom planu.

"To znači da je sada na snazi stari regulacioni plan. Ako neko želi da gradi na bazi starog RP on to može da radi. Ako nekom odgovara taj plan od prije 2018. godine, najnormalnije može da podnese zahtjev da mu se izda građevinska dozvola".

Podsjeća da je juče usvojena jedna inicijativa, vezana za usvajanje određenog Regulacionog plana na bazi čega bi trebalo da se prevaziđu nastale poteškoće. To je prvi korak koji je preduzet da bi se izašlo iz novonastale situacije.

"Ne smijemo da stvaramo atmosferu da su investitori neki zli ljudi i da mi treba da ih sklonimo. Ako sklonimo investitore ko će puniti budžet? Od čega ćemo žvijeti?", poručio je Amidić i dodao da se mora naći kompromis između interesa investitora i grada.

Podsjećamo da je Ustavni sud RS objavio da odluka o donošenju Regulacionog plana dijela centralnog područja grada Banjaluka nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o uređenju prostora i građenju.

(Mondo)