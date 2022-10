Opozicija RS očekuje ponavljanje izbora: Utvrđene su brojne mahinacije i manipulacije

Opozicione stranke u RS poručile su danas da su utvrđene brojne mahinacije i manipulacije izbornom voljom građana, te da očekuju ponavljanje izbora na više biračkih mjesta.

"Izborne prevare od strane vlasti su masovne. Očekujemo do ponavljanja izbora na većem broju biračkih mjesta. Pravda je dostižna. Na osnovu prebrojane jedne trećina glasova utvrđene su brojne mahinacije i manipulacije izbornom voljom građana. Izborna volja građana ne treba da bude talac nikakvih rokova. Ako treba da se prebrojava još mjesec dana mi smatramo da je to prioritet i da je to suštinski važno. Nakon utvrđivanja mahinacija za nivo predsjednika, očekujemo da će se stvoriti uslovi za ponovno prebrojavanje za ostale nivoe", poručio je predsjednik SDS Mirko Šarović.