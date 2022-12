Borenović o novoj Vladi RS: Mučno i tužno slušati nagađanja ko će biti ministri

Predsjednik PDP-a Branislav Borenović rekao je uoči formioranja nove Vlade RS da je izbor ministara postao irelevantan, jer je cjelokupno društvo postalo volja jednog čovjeka i stranke.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

"Vjerovatno smo mi jedino demokratsko društvo u kojem je apsolutno irelevantno ko su ministri, koja su to imena i prezimena, koje resore vode. Danas je, nažalost, ovo društvo jednog lica, u kojem jedan čovjek i jedna politička partija upravljaju svim procesima, te imaju i vlasništvo nad nekim manjim strankama ", istakao je Borenović.

Borenović kaže da je ovih dana istovremeno i mučno i tužno slušati nagađanja ko će biti ministri.

"Dan pred sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske o izboru vlade nema ni imena i prezimena ministara, resora koje će voditi i to samo po sebi pokazuje da je to proces koji je postao potpuno nebitan i javnosti. Republika Srpska je danas u vlasništvu jednog čovjeka koji upravlja svim institucijma, svim procesima i to je najveća šteta koje može jedno društvo da trpi. Vjerovatno će i ti ljudi koji će sutra formalno postati ministri u suštini biti samo slijepi poslušnici jedne političke strukture, odnosno vladajućeg SNSD-a i njihovog prvog čovjeka", naveo je Borenović.