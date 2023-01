SNSD iz Istočnog Sarajeva NEĆE PODRŽATI imenovanje Nešića u Savjet ministara

SNSD iz Istočnog Sarajeva protiv je imenovanja Nenada Nešića, predsjednika DNS-a. za ministra bezbjednosti u Savjetu ministara BiH.

Izvor: Срђан Јеремић

Ovo su istakli zvaničnici Gradskog odbora SNSD-a iz Istočnog Sarajeva, naglašavajući da će na tu temu sutra biti održan i sastanak sa predsjednkom SNSD-a Miloradom Dodikom.

Kako su istakli, od tog sastanka zavisiće i podrška Miroslava Vujičića, poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu BiH novom sazivu Savjeta ministara BiH.

"Nijednog trenutka nismo rekli da su kandidati SNSD-a loši prijedlozi i o tome ćemo razgovarati na stranačkim organima ali smo predstavljali jedan put, pozicioni put vlasti koji donosi dobro Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Nismo bili predstavnici opozicije kada smo se borili za glasove i nismo bili predstavnici trećeg puta", rekao je Ljubiša Ćosić, gradonačelnik Istočnog Sarajeva, aludirajući na slogan DNS-a tokom izbora - "Treći put".

Sam Vujičić je rekao da je narod rekao svoje mišljenje te da je velika većina građana dala podršku Dodiku, Željki Cvijanović i SNSD-u i da je tom politikom pobijeđena priča Jelene Trivić i "trećeg puta".

"Nismo zadovoljni kadrovskim rješenjima za Savjet ministara i smatramo da Nenad Nešić, nema znanja i kompetencije da obavlja poziciju za koju je predložen i stotinu razloga je zašto ne treba podržati njega za to mjesto. Sve što je radio, kada je bio direktor Puteva RS vidimo kako je radio od tri odrona od Foče do Istočnog Sarajeva samo je jedan zakrpljen. Vidjeli ste kako je rukovodio partijom i partija koja je imala 100.000 glasova pala je na 30.000 glasova. Ako bi kojim slučajem bio izabran za ministra vjerovatno bi upropastio to ministaratrvo", rekao je Vujičić, pišu Nezavisne.

(Nezavisne/Mondo)