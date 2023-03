Dodik: Dozvoliti da vjerski lider prijeti oružjem znači uvođenje političkog islama

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodika izjavio je večeras Srni da je američka Ambasada svojim saopštenjem o izjavi poglavara Islamske zajednice u BiH Huseina Kavazovića pokazala da je na strani muslimana i da Srbi treba da se zamisle o tome.

"Dozvoliti da neko ko je vjerski lider prijeti oružjem, to znači da se ovdje uvodi politički islam u oružanom smislu, kako je to činjeno u nekim drugim mjestima u svijetu. Ako ambasador SAD misli da je to u redu i da to iskoristi kao napad na Republiku Srpsku, odnosno lično na mene, onda to više govori o njemu, a ne o meni", poručio je Dodik.