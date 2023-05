Nešić o optužbama da je popisivao Bošnjake u ministarstvu: "Nisam samo njih, izgleda da su Srbi i Hrvati išli na džumu"

Nakon što se pojavila informacija da je ministar bezbjednosti BiH Nenad Nešić u petak u svom ministarstvu navodno popisivao Bošnjake koji su otišli na džumu, oglasio se i sam Nešić i pojasnio je šta je radio i koga je popisivao.

Od petka pojedini mediji su izvještavali o tome da Nešić sa naoružanom pratnjom hodao od kancelarije do kancelarije u vrijeme klanjanja džuma namaza i popisivao Bošnjake koji su otišli sa radnog mjesta. Kao izvor je naveden mail "anonimnog Bošnjaka" iz te institucije. Na to je odgovorio sam ministar i poručio da on jeste u petak pokucao na vrata svake kancelarije, ljubazno pozdravio one koji su na radnom mjestu i evidentirao one koji nisu.