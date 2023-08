Stevandić pisao Šmitu, pozvao ga da posjeti Kozaru i Donju Gradinu

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića uputio je otvoreno pismo Kirstijanu Šmitu, a medijima je dostavio i fotografije prijetnji koje su mu upućene putem društvenih mreža.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić uputio je otvoreno pismo Kristijanu Šmitu u kojem ga je pozvao da posjeti Kozaru i Donju Gradinu i pokloni se sjenima srpskih očeva i majki, a ne da iznosi neistine i vrijeđa srpske žrtve, progoni demokratski izabrane predstavnike i krši anekse 4 i 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, pokušavajući da ukine demokratske institucije.

Stevandić je naveo da je dugo izbjegavao bilo kakvu raspravu sa Šmitom, ali više nema taj luksuz nakon posljednje izjave kojom je tražio provjeru njegove ratne prošlosti.

"To ste izjavili nakon što je izašlo saopštenje Tužilaštva BiH, što Vas je izgleda potreslo, da se protiv mene ne vodi istraga", naveo je Stevandić, ističući da su slične napade protiv njega pokrenuli i iz "huškačke, ali nebitne organizacije", Instituta za istraživanje genocida iz Kanade, poznate po vrijeđanju Srba, te priložio fotografije prijetnji upućenih njemu, kao predsjedniku Narodne skupštine, putem društvenih mreža.

Stevandić je u pismu ocijenio da je Šmit ogorčen nakon što je vidio 40 stranica materijala, na srpskom i engleskom jeziku, koji potvrđuje da se lažno predstavlja kao visoki predstavnik.

"Materijal sadrži sve rezolucije-kopije originalnih dokumenata kojim su imenovani visoki predstavnici rezolucijama Savjeta bezbjednosti UN, ali sadrži i onu koja nije usvojena, a odnosila se na vaša imenovanje i koja dokazuje da se lažno predstavljate, zaklanjajući se iza trenutne međunarodne sile i harange sarajevske čaršije, čime čuvate svoj komoditet. To neće promijeniti činjenicu da ste nametnuti samozvanac na funkciji visokog predstavnika u BiH", naveo je Stevandić.

Stevandić je upozorio Šmita da, pored krivičnog djela lažnog predstavljanja, sad čini i nova, i to "trgovinu uticajem i zloupotrebu položaja, jer se miješa u rad pravosuđa, direktno im naređujući šta da rade".

"Za to biste na primjer u Njemačkoj, ili bilo kojoj zemlji EU, već bili uhapšeni i procesuirani. Ne bi bilo potrebe za ostavkom ili smjenom, jer Vi niste ni imenovani na bilo koju funkciju. Vaša odgovornost je nesumnjiva, jer sa drugim srbomrscima djelujete motivaciono na ekstremiste koji vaše izjave smatraju kao odobrenje za moju, a i drugih srpskih predstavnika fizičku likvidaciju, a nažalost, i naših porodica. Ti ekstremisti to javno objavljuju. To je prava slika vašeg djelovanja", naveo je Stevandić u otvorenom pismu.

Stevandić je naglasio i da se ne brani, te da sve treba provjeriti, pa i izjave više od 200 svjedoka iz Kotor Varoša nesrpske i nešto manje od 100 srpske (mahom pripadnika vojske i policije) nacionalnosti pred brojnim procesima u Sudu BiH, pa vidjeti šta su rekli o njemu.

"Neznanje ne opravdava, a sila ponese, zar ne? Ali kad bi već nešto provjeravali, molim vas da provjerite koji je `Šmit` moga dedu Stevana odveo u Mathauzen pa da mi javite (dokumentacija postoji, ali neću da vam olakšavam posao) koliko bi trebalo da tražim odštete. A, malo je i degutantno da potomci nacista potomke srpskih logoraša, koje su ti nacisti odveli u koncentracione logore, optužuju bez dokaza za ratna dešavanja, naređujući tužiocima, nakon što ih oni obavijeste da nema elemenata za istragu, da nešto nađu ili izmisle u strahu od vaše moći. Inače mog dedu su nacisti odveli u logor zato što se u njegovoj kući počeo štampati Glas, antifašistički list koji i danas izlazi i nadživio je naciste i fašiste. Šta ću na dedu sam, a vas nemam potrebe pitati na koga ste vi. Ali, da će vas Republika Srpska nadživjeti to dobro znam", poručio je Stevandić Šmitu i pozvao ga da o tome pita Karla Bilta, Karlosa Vestendorfa, Valentina Incka...

Stevandić je ukazao da razumije da je Šmit nakon cirkuske predstave sa optuživanjem Milorada Dodika i Miloša Lukića morao da smisli nešto drugo uz pomoć "velikog brata" i da nastavi da progoni sve nepodobne i neposlušne Srbe.

"Pri tome, vrijeđajući inteligenciju obrazovanih Evropljana, jer je cijena vašeg komoditeta ili straha od sarajevske čaršije, čije ste pijačarske manire počeli da mjenjate za diplomatsko ponašanje, zaista velika. A, možda, ste i Vi dobili kakvu kuću ili slično kao Pedi Ešdaun na jablaničkom jezeru koju je kasnije prodao. Kažem možda, jer se to prethodno desilo pa da znate da će neko i Vas provjeravati i za druge stvari od gore navedenih očitih kršenja zakona. Iskreno se izvinjavam što sam ovo pismo morao na nekoliko riječi da prilagodim nivou koji mi i nije svojstven, jer sam se plašio da me nećete razumjeti, a sa druge strane sam zadržao uljudnost u ophođenju za razliku od Vas", naveo je Stevandić.

On je na kraju otvorenog pisma, uz izvinjenje zbog terminologije, jer kako je istakao, drugačije nije mogao objasniti, poručio Šmitu da ne pomisli da se plaši ili pravda.

"Moram Vam reći da je prilično bijedno da bi kao čovjek, bez obzira na nedostatak legitimiteta i legaliteta, koji je umislio da ima toliku silu da može da iznosi i neistine, vrijeđa srpske žrtve (posjeta Kazanima sa Benjaminom Karić gdje ste učestvovali u stavljanju spomen ploče koja krije nacionalnost pobijenih Srba iz Sarajeva licemjerim nazivom pobijeni graćani Sarajeva, što su vam već rekle njihove porodice, ali se niste oglasili ni izvinili), progoni demokratski izabrane srpske predstavnike i krši aneks 4 i 10 Dejtonskog sporazuma, pokušavajući da ukine demokratske institucije, moram da vam otvoreno poručim: Nije ovo 1941, ‘42,’43., a vi niste Hitlerov izaslanik, niti smo mi nezaštićeni Kozarčani da bi nas maltretirali, ugrožavali, vodili u logore ili ubijali uz aplauz sarajevske čaršije", naglasio je Stevandić.