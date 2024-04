Dodik: BiH je u dubokoj krizi, Šmit mora da odgovara za haos koji je izazvao

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je jedino mjesto u BiH na koje bi Kristijan Šmit morao da dođe na neustavni sud i odgovara za haos koji je izazvao.

Dodik je ukazao da je BiH u dubokoj krizi jer su američki poslušnici prihvatili da izvrše naredbe i sprovedu odluke osobe koja nelegalno boravi u BiH, zato što je to Amerika tražila.

Prema njegovim riječima, ta osoba treba da objasni na koji način je došla ovdje i da odgovara za lažno predstavljanje.

"I da ima papir, za koji cijeli svijet zna da nema, jer ga ne priznaju ni Rusija ni Kina, ne bi imao pravo da radi to što radi i nameće zakone u suverenoj zemlji", napisao je Dodik na Tviteru.

Predsjednik Republike Srpske je naveo da je Šmit srušio institucije, obesmislio postojanje parlamenta i uveo sve u stanje opšte nesigurnosti u BiH.

Dodik je ukazao da, zahvaljujući lažnom političkom procesu koji se vodi protiv njega, cijeli svijet može da čuje i vidi da je u jednoj zemlji, koja bi trebalo da bude suverena, jedan čovjek, koji se pritom lažno predstavlja kao visoki predstavnik jer za to ima podršku Amerike, Britanije i Njemačke, nametnuo zakon kojim može da kažnjava legalno izabrane predstavnike institucija zato što ispunjavaju svoje obaveze u skladu s Ustavom i svojim nadležnostima.

"Svako ročište u lažnom procesu koji se vodi protiv mene, ali i cijele Republike Srpske, koja ne priznaje tog prevaranta Šmita, u još lažnijem sudu, gdje pravo nikada nije zaživjelo, a dominira američka sila, prilika je da kažemo naše stavove cijelom svijetu. Nismo mogli dobiti bolji poklon i veći publicitet da razotkrijemo tog njemačkog hohštaplera i sve ono što se pokušava uraditi na ovom prostoru", istakao je Dodik.

On je dodao da je Šmit doveden da bi se otela imovina Republici Srpskoj, a da su ga njegovi sponzori podržali i omogućili mu da nametne zakone koji će samo učvrstiti njegovo prisustvo ovdje tako što pokušavaju eliminisati sve one koji se bore da sačuvaju Republiku Srpsku.

"Šta god Šmit uradio, neće mu uspjeti. Imovina je pitanje koje je davno riješeno, a on će za svoje zločine odgovarati", poručio je Dodik.

On je dodao da niko do sada nije tako kao on uspio da zagadi cijelu BiH i naruši cijeli sistem i odnose među konstitutivnim narodima.

"Taj čovjek je bezbjednosna i svaka druga prijetnja i za BiH i za sve ostale i mora da ode", naglasio je Dodik.

