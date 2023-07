DEVETI PROTEST "SRBIJA PROTIV NASILJA": Blokiran saobraćaj u centru, kolona ide ispred "Pinka"

Danas se u Beogradu održava deveti protest "Srbija protiv nasilja".

Danas se u Beogradu i još 15 gradova i opština održava deveti po redu protest "Srbija protiv nasilja". Kao što je i predviđeno, građani se u glavnom gradu okupljaju ispred Skupštine Srbije, a potom će se uputiti do zgrade televizije "Pink". Saobraćaj kod Skupštine je potpuno obustavljen nešto prije 18 sati.

Dakle, nakon govora ispred parlamenta građani će krenuti Ulicom kneza Miloša do Mostara, a odatle Bulevarom kneza Aleksandra Karađorđevića do zgrade televizije "Pink". Povod za šetnju do te TV stanice je najava njenog vlasnika Željka Mitrovića da su počele pripreme za novu sezonu rijaliti “Zadruga”, čije ukidanje je zatraženo sa protesta.

Osim Beograda, protesti se održavaju u Smederevu, Subotici, Kragujevcu, Leskovcu, Šapcu, Zrenjaninu, Pirotu, Vranju, Žagubici, Kraljevu, Kuršumliji, Jagodini, Prokuplju i Temerinu, dok je protest u Nišu odložen. Na protestu u Beogradu se obraćaju glumica Bojana Novaković i reditelj Stevan Filipović, profesorka Više škole u Ćupriji Suzana Milutinović, kao i predstavnici grupe "Studenti protiv nasilja".

