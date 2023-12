Od novembra do danas registrovana 154 slučaja velikog kašlja u Crnoj Gori

Institut za javno zdravlje u Podgorici registrovao je od novembra 154 slučaja obolijevanja od velikog kašlja, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.

Izvor: Shutterstock

Iz Instituta navode da je kod 120 oboljelih bolest potvrđena laboratorijskim putem, dok je kod 34 osobe prijavljeno obolijevanje na osnovu razvoja karakterističnih simptoma bolesti nakon bliskog kontakta sa oboljelom osobom.

"Među registrovanim slučajevima, najveći udio oboljelih je u uzrasnoj grupi od 11 do 15 godina njih 81, dok je 22 oboljelih u grupi od šest do deset godina, 21 u grupi od 26 do 64 godine,a 13 je uzrasta od jedne do pet godina", navodi se u saopštenju.

Iz Instituta su rekli da je uzrasta od 16 do 20 godina osam oboljelih, šest ih je mlađe od godinu, dvoje oboljelih ima više od 65 godina, a samo jedan slučaj je registrovan u uzrasnoj grupi od 21 do 25 godina.

Najveći broj slučajeva otkriven je u Podgorici 112 i Danilovgradu 22.

(Srna)