Studentske blokade: Akcija "Zastani Srbijo" održavaju se širom zemlje (FOTO)

Studenti danas, osim blokada fakulteta i odavanja pošte stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu, organizuju proteste u mnogim gradovima pod parolom "Zastani Srbijo".

Studenti u blokadi pozvali su privrednike, preduzetnike, trgovce, ugostitelje, kulturne ustanove da im se danas pridruže u generalnom štrajku, u znak podrške njihovim zahtjevima.

Simbolično u 11.52 počela je blokada na raskrsnici Kneza Miloša i Nemanjine, a u 12.45 počela blokada kružnog toka kod Ušća na 45 minuta. U isto vrijeme počinje 15-minutno odavanje počasti kod opštine Novi Beograd, odakle će se pridružiti okupljenima kod Ušća.

Blokade su organizovane i u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Čačku, Šapcu, Valjevu i drugim gradovima. Proteste i blokade podržala su beogradska pozorišta, dio prosvetnih radnika, opozicione stranke, javne ličnosti, institucije kulture...

U Beogradu, Novom Sadu, Nišu i drugim gradovima, studenti su nastavili sa blokadama zgrada fakulteta i rektorata povodom tragedije na Glavnoj željezničkoj stanici u Novom Sadu, u kojoj je poginulo 15 ljudi, a teško su povrijeđene još dvije osobe.

Šta su zahtjevi studenata

Zahtjevi studenata u blokadama su objavljivanje cjelokupne dokumentacije o rekonstrukciji Željezničke stanice, odbacivanje optužbi protiv uhapšenih i privedenih studenata, aktivista i građana na prethodnim protestima povodom tragedije u Novom Sadu, podnošenje krivičnih prijava protiv svih napadača na studente, profesore i građane i povećanje budžeta za fakultete za 20 odsto.

Koji zahtjevi studenata su ispunjeni

Vlada Srbije je na svom zvaničnom sajtu u četvrtak 12. decembra objavila dokumenta o padu nadstrešnice zgrade Željezničke stanice Novi Sad u čijem je obrušavanju 1. novembra poginulo 15 osoba, a dvoje je teško povređeno. Vlada je u međuvremenu odlučila da se iznos sredstava za materijalne troškove visokoškolskih ustanova, utvrđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2025. godinu, uvećaju za 20 odsto u odnosu na iznos za 2024. godinu.

Sa druge strane, studenti smatraju da zahtjevi nisu ispunjeni i u blokadama su najmanje 63 fakulteta pet državnih univerziteta, dva privatna fakulteta i četiri visoke strukovne škole.

Studentske blokade fakulteta i rektorata počele su krajem novembra, pošto su akademci sa Fakulteta dramskih umetnosti (FDU) u Beogradu fizički napadnuti ispred zgrade fakulteta tokom odavanja pošte stradalima u novosadskoj tragediji.

Više javno tužilaštvo: U toku 5 predmeta u vezi sa blokadama

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da danas, zbog velikog interesovanja javnosti, da vodi pet krivičnih postupaka zbog krivičnih dela iz nadležnosti ovog tužilaštva izvršenih tokom studentskih blokada i protesta u prethodnom periodu. Podsetili su i da je jedan krivični postupak okončan je pravosnažnom presudom na osnovu sporazuma o priznanju krivičnog dela.

Vučić: Hoćemo da razgovaramo, recite šta nije ispunjeno

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravio je u Davosu gde je učestvovao na Svetskom ekonomskom forumu, a prilikom obraćanja medijima govorio je o studentskim blokadama:

"Rekli smo, studenti u redu, možete da provodite vreme na fakultetu, protivzakonito blokirate ulicei to se toleriše, preko toga da nekog maltretirate to ne može. Rekao sam, niko im neće ući na fakultet i pružiti pendrek spasa. Nama nasilje nije potrebno, hoćemo da razgovaramo sa studentima, sa svima. Hoćemo da razgovaramo o zahtevima ili barem kažite šta nije ispunjeno. Šta ćemo da radimo, stiže mnogo tužbi i protiv profesora i protiv dekana, rektora zbog neodržavanja ispita. Ko će to da plati? Svi da bankrotiramo?", rekao je Vučić.

