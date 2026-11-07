Šuma im bila laboratorija, dostava donosila sirovine: Desetorica optužena za proizvodnju droge

Opštinsko državno tužilaštvo u Čakovcu je zbog proizvodnje droge u šumama u Međimurju podiglo optužnicu protiv 10 hrvatskih državljana.

Izvor: MUP Hrvatska

Prvooptuženi je dvadesetosmogodišnjak kome se na teret stavlja da je od decembra prošle do maja ove godine u šumama na području Međimurske županije proizvodio sintetički kanabinoid.

On je supstance za proizvodnju droge nabavljao iz inostranstva preko dostavnih službi, a angažovao je i dvadesetsedmogodišnjaka da za njega proizvodi amfetamin.

Prema optužnici, zajedno su proizveli između pet i 7,5 kilograma ove droge, prenose hrvatski mediji.

Dvadesetosmogodišnjak se tereti i za posjedovanje amfetamina, marihuane, MDMA, kokaina, sintetičkog kanabinoida i hašiša radi dalje prodaje.

Ostali okrivljeni starosti od 20 godina, pa sve do 45 terete se da su drogu kupovali i preprodavali.

Opštinski sud u Čakovcu prihvatio je prijedlog državnog tužilaštva i produžio istražni zatvor 20-godišnjaku i 24-godišnjaku zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela.

Iz istog razloga istražni zatvor je produžen i 27-godišnjaku, ali uz elektronski nadzor u domu.

(Mondo)