Fiat Grande Panda: Pristupačni elektromobil proizveden Srbiji ulazi u ring sa "brutalnim izazivačem" iz Kine

Sa cijenom nižom od 25.000 evra u električnoj i 19.000 u hibridnoj verziji, novi model iz Kragujevca glavno je sredstvo grupacije Stellantis u tržišnoj borbi protiv pristupačnih kineskih konkurenata

Izvor: Stellantis / Fiat

Novi Fiat Grande Panda, prvi električni automobil koji će se serijski proizvoditi na Balkanu, u ponedjeljak je svečano predstavljen u Kragujevcu, u krugu fabrike grupacije Stellantis, odnosno pogonima nekadašnje Crvene Zastave.

Početak proizvodnje najnovije električne inkarnacije malog modela slavnog imena, izvršni direktor Stellantis-a Karlos Tavares nazvao je početkom borbe protiv brutalnog izazivača – žestoke "kineske ofanzive na evropsko tržište".

"Mi u Stellantis-u smo spremni da se borimo!", istako je Tavares. A glavno sredstvo kojim će borba protiv pristupačnih kineskih elektromobila biti vođena upravo je Grande Panda, koja na evropsko tržište izlazi sa cijenom nižom od 25.000 evra.

Izvor: Stellantis / Fiat

Ako se u obzir uzmu i državne subvencije za kupovinu ekoloških vozila (koje u u Srbiji iznose 5.000 evra), ta cijena može biti i niža od osnovne.

Najveći Panda ikada

Sa čime, dakle, srpska fabrika Stellantis-a izlazi Kinezima na evropski, a nešto kasnije, kako je planirano, i na bliskoistočni i afrički tržišni megdan?

Fiat Grande Panda je, kao što se i iz samog imena može naslutiti, najveći model sa tim imenom u 125 godina dugoj istoriji čuvene torinske fabrike.

Postavljena na Stellantis-ovu Smart Car Platformu, namijenjenu manjim električnim vozilima, koju deli sa aktuelnim modelima Citroën ë-C3 i Opel Frontera, nova Panda je dovoljno "porasla" u odnosu na svoje prethodnike da je prerasla A segment.

Automobil, međutim, ne prelazi dužinu od četiri metra, pa se sa svojih 3.990 milimetara zadržava u dimenzijama B segmenta. Električna Panda je tako široka 1.760 i visoka 1.570 milimetara, što su dimenzije koje garantuju okretnu vožnju u gradu.

320 kilometara bez punjenja

"Kutijasti" i "ćoškasti" dizajn automobila, odslikava želju dizajnera za ostvarivanjem vizuelne veze sa originalnom Pandom 1980. godine. Isti momenat postoji i u unutrašnjosti kabine, gdje je sa desne strane proširenog dela komandne table "parkiran" minijaturni model "pradede" nove Grande Pande.

Originalni Fiat Panda iz 1980. godine

Izvor: Shutterstock

Unutrašnjost, kojom dominiraju pravougaone i zaobljene forme, djeluje kompaktno i skladno uklopljena. Prostrani prtljažnik od 361 litra predstavlja "zlatnu sredinu" između onoga što su nudila posljednja dva modela proizvođena u Kragujevcu (Zastava 10/Punto Classic sa 297 i 500L sa maksimalnih 455 litra).

Električni motor snage 83kW, odnosno 113 konjskih snaga, napaja litijum-gvožđe-fosfatna (LFP) baterija kapaciteta 44kWh. To je, prema informacijama od strane proizvođača, sasvim dovoljno da Grande Panda, sa jednim punjenjem baterija, može da pređe 320 kilometara. Ubrzanje od 0 do 100km/h je nešto veće do 10 sekundi.

Fiat nije objavio zvanične podatke o brzini punjenja, ali se u obzir uzme "bratski" odnos sa Citroën-om ë-C3, možemo reći da francuski model podržava punjenje na brzim punjačima do 100kW snage, koji njegovu bateriju za 26 minuta dopunjavaju od 20 do 80 odsto kapaciteta.

Hibrid – 6.000 jeftiniji

Osim električne verzije, čija serijska proizvodnja počinje za dva mjeseca, sa proizvodnih traka kragujevačke fabrike, silaziće i Grande Panda sa hibridnim pogonom.

Ispod poklopca haube će se nalaziti benzinski motor od 1,2 litra zaprmine i 102 konjske snage (75 kW), u kombinaciji sa elektromotorom od 21kW (28KS) i litijum-jonskom baterijom od 48 volti.

Za prenos snage na prednje točkove zadužen je automatizovani mjenjač sa šest stepeni prenosa i duplim kvačilom.

Početna cijena kragujevačkog Fiata Grande Panda sa hibridnim pogonom trebalo bi da bude nešto niža od 19.000 evra, a da li će i na ovaj model država davati subvencije za kupovinu za sada nije pozato.

