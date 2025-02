Spriječite najezdu moljaca u ormanu: Sačuvajte džempere i kapute, jedna vrsta je posebno ugrožena

Kako zaštititi garderober od moljaca i sačuvati odjeću od oštećenja? Evo savjeta!

Izvor: Shutterstock

Moljci mogu da budu prava noćna mora - izuzetno su opasni za garderobu u kojoj ima vune, kašmira ili svile.

Ovi insekti se hrane prirodnim vlaknima i problem s njima ne nestaje kad se završi zimska sezona u kojoj nosimo kapute i džempere. Moljci su cjelogodišnji problem i morate da preduzmete sve mjere ako ne želite da vaša omiljena odjeća završi sa rupicama.

Zašto moljci jedu odjeću?

Moljce privlače prirodna vlakna kao što su kašmir, svila, vuna i pamuk, jer se hrane keratinom – proteinom koji se nalazi u ovim materijalima. Keratin je prisutan i u ljudskoj kosi, koži i noktima, pa je od suštinskog značaja da odjeća bude čista prije nego što je odložite.

Kako da prepoznate moljce koji napadaju odjeću?

Ne paničite ako vidite moljca u kući – nije svaki od one vrste koji napadaju garderobu. Dvije vrste moljaca koje se hrane tkaninama su: obični moljac (Tineola bisselliella) – zlatnih krila i crvenkaste glave i moljac sa čaurastim kućicama (Tinea pellionella) – sivo-braon krila i sivkasta glava.

Oni su sitni i teško primjetni, ali njihovi tragovi nisu – rupice u džemperima, svilenim haljinama ili vunenim kaputima jasan su znak zaraze.

Kako da provjerite da li imate problem sa moljcima?

Najbolje je da postavite ljepljive zamke u garderober – one privlače mužjake i prekidaju ciklus razmnožavanja.

Životni vijek moljaca traje 65 do 90 dana, a jedna ženka može da položiti i do 300 jaja. Larve su, zapravo, opasne, jer se one hrane tkaninama a ne odrasli moljci. Jaja se izležu u roku od 4 dana do 3 nedjelje, pri čemu toplija klima ubrzava proces. Zato se zaraza nekad brzo širi.

Kako se riješiti moljaca iz garderobera?

Ako su moljci već napali vašu garderobu, potrebna je temeljna akcija kako biste ih eliminisali.

1. Dubinsko čišćenje garderobera

Izvadite svu odjeću iz ormara. Usisajte sve ćoškove, fioke i pukotine – moljci vole tople i mračne prostore. Prebrišite sve površine krpom natopljenom deterdžentom. Operite zavjese i tapacirani namještaj, jer moljci mogu da se zadrže i na tim mjestima.

2. Hemijsko čišćenje i zamrzavanje odjeće

Hemijsko čišćenje ubija jaja i larve i odlična je opcija za kapute i jakne. Odjeću koja može da stane u zamrzivač, stavite u plastične kese i ostavite je u zamrzivaču bar 48 sati, ili do nedjelju dana za najbolji efekat.

3. Sprejevi protiv moljaca

Insekticidi mogu da ubiju preostale larve i spriječe dalje razmnožavanje moljaca.

Kako spriječiti povratak moljaca?

Održavajte stalnu čistoću ormana - nikada ne vraćajte prljavu odjeću i ne miješajte je sa čistom. Redovno čistite garderober - usisavajte fioke i pukotine. Povremeno otvarajte ormar da ga provjetrite i osvijetlite unutrašnjost – moljci ne vole svjetlost i pokret.

Kapute i džempere čuvajte u zapečaćenim vrećama i postavite trake protiv moljaca unutar njih.

Budite oprezni sa "sekond hend" odjećom

Prije nego što unesete polovnu odjeću u ormar, prvo je hemijski očistite ili zamrznite kako biste uništili eventualna jaja.

Redovno provjeravajte odjeću i ormar. Koristite difuzere sa esencijalnim uljima lavande, kedra ili ruzmarina – oni odbijaju moljce i ostavljaju prijatan miris u garderobi.

Moljci mogu da budu izuzetno uporni, ali uz redovno čišćenje, pravilno skladištenje i upotrebu prirodnih zaštitnih sredstava, možete da ih istrebite i sačuvate odjeću.

(Lepa i srećna/Mondo)