7 pristupačnih načina da osvježite garderober u 2025: Prvo počnite sa čišćenjem, pa sačekajte 48h

Ako želite da obnovite i osvježite garderober ove godine, ove smjernice vam mogu pomoći u tome da ostanete u okviru budžeta

Bez obzira na to koliko pažljivo planirate kupovinu ili kako brižljivo birate stvari za svoj ormar, uvijek dolazi period u životu kada poželite da osvježite svoju garderobu. Bilo da vam je dosadilo da nosite iste kombinacije, da vas neka životna promjena inspiriše da osvježite stil (zdravo, novogodišnje odluke!), ili da želite da promijenite svoj izgled, razumijemo vas: želite da osvježite svoj ormar kako bi odražavao vašu želju da postanete nova osoba u 2025. godini, ali ne želite da potrošite previše novca na to.

Istina je: Osvježavanje stila može djelovati zastrašujuće i skupo. Previše je lako da se opustite i počnete da kupujete stvari bez razmišljanja, dodajući proizvod za proizvodom u online korpu dok se trudite da ispunite viziju svog stila prema vašem "mood board-u" za 2025. godinu. Ovih osam savjeta za kupovinu bez previše novca pomoći će vam da osvježite svoj garderober bez da prekršite svoje finansijske ciljeve.

Počnite sa čišćenjem garderobera

Vjerovali ili ne, prvi korak u osvježavanju garderobera zapravo ne podrazumijeva dodavanje novih stvari. Umjesto toga, prvo što treba da uradite je da očistite svoj ormar i fioke od svega što vam više ne donosi radost. Ako niste sigurni da li neka stvar "izaziva radost", postavite sebi ova pitanja: Da li je prevelika ili preuska? Da li vam više ne odgovara stil? Da li vam smanjuje samopouzdanje kada je nosite? Ako na bilo koje od ovih pitanja odgovorite sa "da", dodajte predmet u korpu za prosljeđivanje.

Oslobađanjem od stvari koje više ne volite, omogućavate svom garderoberu i fiokama da dišu. To znači da ćete lakše uočiti stvari koje zaista volite, što vas može inspirisati da eksperimentišete sa novim kombinacijama.

Napravite budžet

Iako ovo može djelovati očigledno, kada obnavljate garderober uz budžet, važno je da zaista imate budžet na koji možete da se oslonite. Iako mnogi od nas vjerovatno imaju neku ideju o tome koliko treba (ili ne treba) da potrošimo na odjeću, obuću i aksesoare, mnogi od nas nemaju stvarni budžet koji će nas učiniti odgovornijima. Razmislite o svojim prihodima i troškovima, i odlučite koliko novca realno možete da odvojite za obnavljanje garderobera prije nego što obavite bilo koju kupovinu.

Zamijenite nekoliko ključnih komada

Prije nego što krenete sa planovima da donirate i zamijenite svaki komad u svom ormaru, napravite korak unazad i osmislite strategiju. Ključ za osvježavanje garderobera bez prekomjernog trošenja je da osvježite ključne komade koje možete stilizovati na više načina. Na primjer, da li imate sako koji ne nosite jer vam se ne dopada kako vam stoji? Prioritet treba da bude ulaganje u novi komad koji ćete sigurno češće nositi.

Iskoristite šoping u second hand radnjama

Ako mislite da šoping u second hand radnjama nije za vas, ovo je znak da to probate ponovo. Provedite popodne pretražujući lokalne second hand prodavnice, i možete pronaći kvalitetne komade po povoljnim cijenama koje biste platili da su novi. Takođe, možete pretraživati instagram stranice ako želite da šopingujete iz udobnosti svog kauča.

Sačekajte 48 sati prije kupovine

Nemojte dozvoliti da impulsivna kupovina stvari koje vam se samo djelimično dopadaju uništi vaš budžet. Umjesto toga, trošite novac na komade koje zaista volite. Ako većinu svog šopinga obavljate online (a ko danas ne?), dodajte artikle u svoju korpu i sačekajte barem 48 sati prije nego što ih kupite. Ponekad, ako sebi date prostora, shvatićete da li vam zapravo "ne treba" neki komad kako ste prvobitno mislili.

Kupujte na sniženjima kad god možete

Nema potrebe objašnjavati da su akcije sjajan način da uštedite na novim komadima. Većina prodavnica ima popuste oko praznika i tokom između sezona, pa obratite pažnju na komade sa svoje liste želja u tim periodima.

Imajte cilj na umu

Postoji mnogo faktora koji mogu uticati na vašu želju da osvježite svoj stil. Razmislite o tome šta vas pokreće i koristite to kao vodič dok čistite i dopunjavate svoj garderober. Iako je lako upasti u iskušenje da probate svaki trend, estetiku i kombinaciju, budite realni i razmislite šta su vaši pravi ciljevi. Ima istine u metafori da se oblačimo za posao koji želimo da imamo; predstavljajući sebe kao osobu koju želite da budete.

Ako ste nedavno dobili unapređenje na poslu i želite da se oblačite za novu poziciju, fokusirajte se na to kakav imidž i utisak želite da stvorite i krenite odatle. Ako želite da unesete više profesionalizma u svoj ormar, možda biste mogli da investirate u svestran sako, poslovnu haljinu i udobne štikle za svakodnevne obaveze; ako ste neko ko je ranije radio u kancelariji, a sada radi od kuće, možda ćete razmisliti da zamijenite poslovne kostime za odjeću koja je pogodnija za sastanak na Zoom-u. Razmislite o tome šta vam zaista treba, pa odatle krenite dalje.

