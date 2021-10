Godišnji horoskop za 2022 - 4 znaka će plivati u parama: Slobodno uplatite put oko svijeta, stiže lova do krova!

Godišnji horoskop za 2022, četiri znaka Zodijaka će se radovati!

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Prema prognozi astrologa, u 2022. četiri znaka mogu mirne duše da uplate put oko svijeta, jer će praktično plivati u parama! A evo i koga to očekuje velika sreća u narednoj godini.

Ovan

Sreća prati Ovna u svim poslovnim avanturama. Šta god da su željeli da ostvare, kakvom god da su se uspjehu nadali, 2022 će im donijeti. Astrolozi savjetuju da prvu polovinu godine provedu u detaljnom planiranju poslovnih poduhvata, jer u drugoj polovini stiže nagrada. Predstavnici ovog znaka će se nevjerovatno obogatiti naredne godine.

Blizanci

Naredna godina biće puna izazova za Blizance, ali doba strana je što su im zvijezde naklonjene i one će im pomoći da se sa svime nose. Predstavnike ovog horoskopskog znaka očekuju promjene na poslu, i mada će isprva biti nezadovoljni zbog toga, ispostaviće se da im je "upala sjekira u med". Blizanci, slobodno zakažite neko luks putovanje ili merkajte nekretnine, u 2022. će vam pare bukvalno padati u krilo.

Škorpija

Potpuno neočekivana stvar će se desiti Škorpijama. Upariće posao sa hobijem i ispostaviće se da je to bila najmudrija odluka koju su donijeli. Ovo kombinacija donijeće im "brdo" novca, mnogo više nego što su se usudili da sanjaju. Istina, da bi se sve to desilo, moraće dobro da "zapnu". Ali isplatiće se. Kako astrolozi kažu, i to sa kamatom.

Vodolija

Ni ovom znaku novac neće pasti s neba, moraće dobro da se pomuči, ali svakako ga očekuje veliko bogatstvo u 2022. godini. Astrolozi napominju da će prva polovina godine biti idealna za rješavanje neki kriza na poslu, određenih problema, kao i za započinjanje novih projekata. Najvjerovatnije će okrenuti novi list i započeti posao koji će biti više nego unosan.

