3 znaka će imati najviše sreće u 2022. godini: Sve će im se okrenuti, slijede napredak, nove ljubavi i neviđeni uspjesi!

Tri znaka koja imaju najviše sreće u 2022.

Godina se privodi kraju, svi sa nestrpljenjem iščekujemo šta će nam 2022. donijeti. Tri horoskopska znaka ne moraju da brinu jer će upravo oni imati najviše sreće naredne godine!

Ribe

Ribe, 2022. je vaša godina! Zvijezde vam predviđaju sjajne stvari, počevši od toga da ćete biti manje pod stresom, a bićete zadovoljniji u svim aspektima – poslovnom, emocionalnom, društvenom...

Jupiter će biti u vašem znaku od kraja 2021. godine do 10. maja 2022, a zatim opet od 28. oktobra do 20. decembra naredne godine, što će vam donijeti snagu i sreću na kraju i na početku godine.

Osim toga, Neptun, koji je inače vaš vladar, "pomagaće" vam značajno ove godine, a dobra vijest je da će u vašem znaku biti sve do 2025. Iskoristite to da istražite i upoznate sebe. Manje mislite o tome šta svijet očekuje od vas, a držite se onoga što vi želite u životu, to je jedini način da budete zaista srećni i zadovoljni.

Rak

Naredna godina je za vas godina istraživanja. Kao da ste dugo bili zatvoreni u nekom oklopu, ali u 2022. ćete napokon izaći, bićete mnogo opušteniji i samouvjereniji. Slično kao i Ribe, i vi ćete ove godine biti zadovoljni svim aspektima života, a na vas će uticaj imati u Pluton, koji će u vašem znaku biti do 2023, podsjećajući vas da morate da radite na sebi da biste bili istinski srećni.

Takođe, moguće je da ćete se ove godine povezati sa nekim ljudima koji će vam pomoći da ozbiljno napredujete u karijeri.

Djevica

Djevice, 2022. će biti jedna od najboljih godina za vas do sada! Konačno ćete se riješiti besa i nekih loših navika koje imate, bićete mnogo opušteniji i nećete sebi stavljati pod preveliki pritisak. Inače ste skloni tome da se zatrpate obavezama, što vas dovodi do "sagorijevanja" i frustracije, a ova godina je idealna prilika da izađete iz tog začaranog kruga.

Prošla godina vam je donijela neke probleme u vezi ili ste možda propustili neke dobre šanse za ljubav, ali ne brinite jer je 2022. puna iznenađenja za vas na ovom polju. Oni koji su sami mogli bi baš ove godine da upoznaju nekoga, a oni koji su u vezi produbiće svoj odnos.

