Zvijezde im okreću leđa: Ovi znakovi horoskopa nemaju sreće u maju!

Horoskopski znaci koji nemaju sreće u maju 2022. su Ovan, Rak, Vaga, Škorpija, Vodolija i Ribe. Astrolog Vladimir Vlajić otkriva šta ih čeka!

Izvor: TV Prva

Astrolog Vladimir Vlajić, upozorio je u horoskopu za maj 2022. posebno šest znakova, jer zvijezde neće biti na njihovoj strani! Preloman je period za Ovna, Lava, Vagu, Škorpiju, Vodoliju i Ribe, pročitajte i zašto!

"Dogodili su se pomračenje Sunca i stiže retrogradni Merkur, i svi se naježe kada to čuju. Ali cijeli maj će biti turbulentan, stvari moraju da isplivaju na površinu i najinteresantnije će biti do 10. maja i samim krajem mjeseca", rekao je on u Jutarnjem programu.

"Ovan nema baš sjajan period, biće promjena sredinom mjeseca, nekako će im biti teško, Mars tek ulazi u Ovna pa će sam kraj mjeseca biti najbolji. Sve što se sada komplikuje ipak će se ispostaviti da je bilo dobro na samom kraju maja. Ljubav će biti u usponu, u narednih deset do 15 dana u njihov život ulazi osoba sa bitnom razlikom u godinama, a kraj maja biće im važniji za posao, nego za ljubav", rekao je astrolog Vladimir Vlajić.

Maj po horoskopu za Lava znači da treba da napravi korak unazad, da bude oprezan u odlukama, da ne budu dugoročne jer Lavovima retrogradni Merkur u drugoj polovini mjeseca nikako neće prijati. Oni su potkačeni i pomračenjem Sunca koje se dogodilo krajem aprila i savjetuje im se dvostruka pažnja tokom cijelog maja 2022! Astrolog je savjetovao da Lavovi ipak sačekaju početak juna za bilo kakve važne odluke, biće dobre komunikacije sa ljudima na nekom položaju u maju, ali sve su to pripreme za bitne stvari koje tek slijede.

"Vaga sada trpi, ili se prilagođava, i to u odnosima i partnerstvima. Ima aspekt dobitka samo kroz tuđu sreću, uživaće u tuđem uspjehu, biće pozivana na veselja i proslave... Biće dobro za druženje i provodadžisanje", rekao je on.

"Škorpije su potkačene pomračenjem, iscrpljene su, loše su osjećaju ali im period sam po sebi nije loš. Stvari se komplikuju za njih ali kada uđe Mars u Ovna dobiće nalet energije za posao. Pojaviće se i osoba iz inostranstva, moguće i druge vjere, koja će im privući pažnju. Imaće sreće kada su u pitanju slovo zakona ili neki papiri iz državnih institucija", rekao je Vlajić.

"Horoskop za Vodoliju kaže da ona i dalje trpi zbog Saturna u svom znaku, iako Vodolija inače trpi sada se projektuje dugoročno i potrebna joj je pomoć. Biće bolje ali tek krajem mjeseca, dvije nedjelje ćete sada trpjeti, planirati, odlagati... Uspjećete da realizujete šta ste zamislili ali će biti problema, ključni će vam biti podrška i pomoć jedne mlade osobe kako biste ih prebrodili."

Ribe gube ovih dana zaštitu Jupitera u svom znaku, i sve će im biti usporeno.

"Ribe moraju maksimalno da iskoriste period do ovog vikenda, poslije toga jednostavno neće biti srećnih okolnosti. Usporićete se, nećete moći da se pokrenete, i šta ste uradilli, to vam je - to. Vratiće se malo neke neiskorišćene prilike od zime, ali Vodolije su imale ranije svoj period da zablistaju, ovo su završni minuti sreće tako da ih treba iskoristiti još ove nedjelje", rekao je astrolog Vladimir Vlajić.

(MONDO)