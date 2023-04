ZAPEČENI KOMPIR SA POVRĆEM I SIROM: Jednostavno jelo koje može da se jede i u toku Uskršnjeg posta

Napravite krompir sa povrćem koji garantovano uspeva svima.

Izvor: Printscreen/yt/tasty life

Kada želite ukusan ručak, a ipak jednostavan za pripremu, onda isprobajte ovaj recept. Sve što treba da uradite jeste da ispečete krompir sa povrćem i sirom, a dovoljno je kaloričan da će vas zasititi.

Poslužite ga samo sa salatom, a kako je u toku Uskršnji post ovo jelo lako pretvorite u posno. Sir, pavlaku i jaja zamijenite posnom verzijom.

Sastojci:

1 kg krompira

3 jajeta

1 kašičica soli

1/3 kašičice bibera

1 kašičica italijanskog začina

1/2 kašičice muskatnog oraščića

1 kašika pavlake

350 g pečuraka

1 crni luk

1 paprika

2 čena bijelog luka

100 g tvrdog sira

mladi crni luk

Priprema:

Krompir izrendajte, pa dobro operite i ocijedite. Zatim dodajte jaja, so, biber, italijanski začin, muskatni oraščić i pavlaku. Sve dobro sjedinite, pa sipajte u nauljenu vatrostalnu posudu. Poravnajte i pecite u zagrijanoj rerni na 180°C oko 40 minuta. Za to vrijeme u tiganju propržite isjeckane pečurke, pa dodajte sjeckani crni luk. Kada i on omekša dodajte sjeckanu papriku i bijeli luk. Pržite još 5 minuta, posolite i pobiberite. Zatim dobijenu smjesu sipajte preko krompira. Preko pospite rendani sir i pecite još 10 minuta. Pospite sjeckanim mladim lukom i služite.

. Izvor: Youtube/ Tasty Life

(Stvar ukusa)