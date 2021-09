Ministarstvo kulture Srbije poklonilo bibliotekama u Srpskoj 1.000 knjiga

Uoči početka Međunarodnog sajma knjiga u Banjaluci, koji se održava od 14. do 20. septembra, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije poklonilo je oko 1.000 knjiga javnim bibliotekama u Republici Srpskoj.

Izvor: Vedran Ševčuk, MONDO

Knjige su donirane Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske, a ona će ih zatim usmjeriti prema mreži javnih biblioteka u Srpskoj. Tim povodom, danas su na konferenciji za novinare u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske (NUB RS) govorili predstavnici Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Ministarstva kulture i prosvjete Republike Srpske i NUB RS.

"Ministarstvo kulture i informisanja Srbije i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske imaju dugogodišnju razvijenu saradnju u svim oblastima kulture u realizaciji zacrtanih kulturnih politika, jer je srpski kulturni prostor jedinstven i ne poznaje granice. Ono što je važno jeste da je više izvadača iz Srbije odlučilo da učestvuje na ovogodišnjem Sajmu knjige u Banjaluci, a ono što je još važno jeste da su ti izdavači odlučili da dio svojih izdanja poklone narodnim bibliotekama širom Republike Srpske. To je jako bitno, jer su u mnogim lokalnim sredima u Republici Srpskoj biblioteke jedina mjesta gdje se realizuju kulturni sadržaji i gdje stanovništvo ima priliku da zadovolji svoje kulturne potrebe", rekla je pomoćnica ministra kulture i prosvjete Republike Srpske Tanja Đaković.

Izvor: Siniša Stanić, mondo.ba

Pomoćnik Ministra kulture Srbije Radovan Jokić istakao je da mu je velika čast da danas u ime Srbije pokloni oko 1.000 knjiga bibliotekama u Republici Srpskoj.

"Taj proces nije gotov, želimo da kroz ovaj poklon budemo što više prisutni ovdje. Sa direktorkom NUB RS smo pričali kako povećati čitanost, kako povećati parcitipaciju te vrste publike, koja je jako važna, u ovom trenutku kada se stvari jako ubrzavaju. Smanjuje se vrijeme, to znači da se smanjuje vrijeme za knjigu, to znači da je smanjeno čitanje, to znači da je smanjen rad na jeziku, a tu dolazimo do onog ključnog - jezik je jednako mišljenje, ako nemamo jezika, nemomo ni mišljenja... Zbog toga stalno moramo biti prisutni, gajiti i razvijati naše pismo i jezik. Bez toga jednostavno nas nema i ne možemo da se razvijamo", rekao je Radovan Jokić.

Izvor: Siniša Stanić, mondo.ba

Direktorica NUB Republike Srpske Ljilja Petrović Zečić navela je da je ovo značajan projekat jer je koordiniran od strane dva ministarstva, kao i da je on za bibliotekare od posebne važnosti.

"Udruženi izdavači iz Srbije odlučili su da poklone oko 1.000 knjiga, što 'jezikom bibliotekara' znači da će svaka matična biblioteka popuniti oko tri metra svojih polica, što nije malo. Ovo je značajno iz razloga što su dva ministarstva stala iza toga i što to nije samo molba izdavačima da poklone knjige, već Ministarstvo kulture i informisanja Srbije plaća te knjige izdavačima, koje oni onda dostavljaju nama u Republici Srpskoj. Dobijene knjige ćemo distribuirati svim našim područnim bibliotekama", rekla je Ljilja Petrović Zečić.

Izvor: Siniša Stanić, mondo.ba

(Mondo)