Đorđu Nešiću nagrada "Skender Kulenović - Književni vijenac Kozare"

Laureatu 49. Književnih susreta na Kozari, pjesniku Đorđu Nešiću večeras je uručena nagrada "Skender Kulenović-Književni vijenac Kozare" na manifestaciji nazvanoj "Veče laureta".

Izvor: Srna/Snežana Tasić

Predsjednik žirija Goran Maksimović, profesor sa Filozofskog fakulteta u Nišu, rekao je novinarima da je žiri, u čijem su sastavu pored njega bili i članovi Đorđo Sladoje i Duško Pevulja, odluku donio jednoglasno nakon razmatranja cjelokupnog književnog opusa kandidata.

"Đorđe Nešić je onaj dragocjeni stvaralac u svome vremenu, najizrazitiji liričar među savremenim srpskim pjesnicima koji je proniknuo u duh tradicije i savremenosti svoga naroda. Time je čitaocima otvorio prostore prepoznavanja i pročišćenja, a zatim nas je sve zajedno uputio da budemo dostojni svojih predaka i svoje budućnosti", rekao je Maksimović.

On je dodao da je sve navedeno opredijelilo žiri da upravo Nešić bude zasluženi ovogodišnji dobitnik nagrade "Skender Kulenović-Književni vijenac Kozare“.

Đorđe Nešić, pjesnik iz Dalja je prvu zbirku pjesama “Crv sumnje u jabuci razdora“ objavio 1985. godine, a od tada njegove pjesme su zastupljene u antologijama srpske poezije, prevođene su na strane jezike, a donijele su autoru i brojne vrijedne nagrade i priznanja.

"Izuzetna mi je čst da me je žiri nagradio ovom izuzetnom nagradom i time me svrstao među važne srpske književnike i u društvo onih koji su dobili ovu nagradu počevši od prvog, Branka Ćopića pa do najznačajnijih jugoslovenskih ,a posljednjih decenija i srpskih književnika“, rekao je Nešić.

On je dodao da ova poetska nagrada kao i edicija "Ovjenčani", koja kao izdavačka djelatnost prati ove susrete stavlja Prijedor na jedno od najvažnijih mjesta u srpskoj književnosti.

Nagradu laureatu uručio je gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović, koji je izrazio zadovoljstvo što je ovogodišnja nagrada pripala Nešiću, jer je riječ o čovjeku i pjesniku koji je ranije pomagao Književne susrete na Kozari.

Nešiću je pripala i novčana nagrada i statueta "LJubijski rudar", čiji je sponzor kompanija "Arcelor Mital" Prijedor.

Organizator i generalni pokrovitelj 49. Književnih susreta na Kozari je grad Prijedor, saorganizatori su gradovi Banjaluka i Gradiška te opštine Laktaši, Srbac, Kostajnica, Novi Grad i Kozarska Dubica, a pokrovitelj Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske.