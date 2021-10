Publika zadovoljna, a sve ulaznice rasprodane: Pretpremijerno izvedena predstava "Banjaluka"

U punoj sali Gradskog pozorišta "Jazavac" pretpremijerno je izvedena predstava "Banjaluka" reditelja Nikole Bundala.

Izvor: Aleksandar Čavić/GP Jazavac

Ova zanimljiva predstava donosi šest različitih priča od drugarstva, izlazaka, ljubavnih veza do seksualnog uznemiravanja.

Ispričane kroz prizmu Banjaluke, ove teme se, ipak, mogu nazvati univerzalnim, jer obuhvataju probleme sa kojim se součavaju mnogi ljudi.

Glumci su imali, kako sami kažu, veoma izazovan zadatak prikazati nekoliko različitih likova u jednoj predstavi, što je publika i prepoznala te ih na kraju nagradila gromoglasnim aplauzom.

"Svi su likovi na svoj način zanimljivi. Od Mikija tipičnog tatinog sina iz bogate porodice, koji koristi svoj status do šizofrenog lika iz izolacije. Možda bih izdvojio tog lika iz izolacije, kao meni omiljenog. Mada i Armin kojeg igram, je, po meni, najemotivniji u cijeloj predstavi i prikazuje neku nekadašnju Banjaluku, kako je mogla izgledati, jer nije bitno ko kakvo ime nosi. Posebno je emotivna scena gdje koleginica i ja govorimo na dva različita kraja svijeta i prisjećamo se nekih zajedničkih scena", kaže glumac Danilo Kerkez.

Glumica Belinda Stijak priznala je da je predstava zahtijevala dosta rada.

"Lik žene iz izolacije mi je dosta zanimljiv, a omiljena mi je scena sa kolegicom Natašom Perić gdje u inostranstvu radimo neke poslove i prisjećamo se scena iz Banjaluke i bivših veza", kaže ona.

Glumica Nataša Perić zadovoljna je konačnom verzijom predstave i, kako kaže, jedva je čekala da je publika vidi, te da konačno "probiju led".

"Na početku smo svi tekstove smatrali kao šest različitih, a sada na kraju ih gledamo kao jednu cjelinu. Ne mogu nekako više da razdvojim te likove. Posebna mi je čast bila da igram tekst 'Hljeb' od Lane Bastašić. Na početku sam se uplašila, jer je to prozni tekst iz njenog romana, ali uz pomoć reditelja našli smo dobar ključ kojim smo to pretočili u pozorišnu formu, jer nisam imala partnera na sceni ali smo ipak pronašli način da to izvedemo", kaže Perićeva.

Da je interesovanje publike za ovu predstavu veliko, svakako govori činjenica da su karte za večerešnju premijeru, ali i reprizu već rasprodane.

Autori tekstova koji se izvode u predstavi su: Nikola Pejaković, Vida Davidović, Željko Stjepanović, Lana Bastašić, Radmila Smiljanić i Armina Galijaš.

Glavne uloge tumače: Nataša Ivančević, Dragana Marić, Belinda Stijak, Nataša Perić, Danilo Kerkez, Bojan Kolopić i Aleksandar Runjić.