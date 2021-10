Sahranjen glumac Marko Živić

Glumac Marko Živić sahranjen je danas na Novom groblju u Beogradu.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel/yOUTUBE/PRINTSCREEN/Beogradsko Dramsko Pozorište

Glumac Marko Živić sahranjen je danas na Novom groblju u Beogradu. Prethodno je održana komemoracija ovom velikom umetniku u Beogradskom dramskom pozorištu.

Između ostalih, na komemoraciji je govorio i upravnik BDP-a Jug Radivojević.

"Mi smo Marku kostim iz predstave 'Let iznad kukavičjeg gnijezda' položili u njegov sanduk. 27. i 28. avgusta Marko je odigrao svoje posljednje dvije predstave, naravno 'Let iznad kukavičjeg gnijezda' u velikom stilu pred hiljadu ljudi, ovacijama je pozdravljena predstava kao i on zbog te uloge koju je maestralno igrao", rekao je Radivojević.

Ovaj simbolični čin je na neki način i ostvarenje velike želje Marka Živića da zauvijek ima kostim sa te predstave. On je davno, u jednom televizijskom gostovanju, pričao o tome.

"Preponosan sam na ovu ulogu, divna ekipa. Ovo je jedini kostim koji ću odnijeti kući. Izuzetno sam vezan za gospodina Martinija jer je to čovjek oličenje većine ljudi koji danas žive svoje živote a život ide pored njih. On je jako tužan čovjek suštinski. Zamolio sam upravu da kada se ta predstava skine sa repertoara da otkupim kostim i da ga imam uvijek u mom ormaru kao podsjećanje na jedan divan život koji sam živio 150 predstava", rekao je Živić tada u emisiji "Balkanskom ulicom."

Marko Živić je rođen u Kruševcu 4. aprila 1972. godine, završio je Akademiju primenjenih umetnjosti u Novom Sadu. Veliki uspjeh postigao je u pozorištu i na filmu. Neke od najznačajnijih predstava u kojima je igrao su svakako "Let iznad kukavičijeg gnijezda", "Sviraj to ponovo Sem", "Ne igraj na Engleze", "Kad su cvjetale tikve"....

Živić je preminuo 14. oktobra od posljedica koronavirusa.

