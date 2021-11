Noć teatra u 16 gradova BiH: „Stranci u noći“ u Banjoj Luci

Noć teatra BiH ove godine će se obilježiti 20. novembra predstavama u brojnim gradovima.

Izvor: NPRS

Prema riječima koordinatorke Noći teatra BiH Merime Handanović zemlje učesnice međunarodne teatarske manifestacije "European Theater Night", koja okuplja i ujedinuje evropske teatarske radnike i publiku su: Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Belgija, Srbija, Crna Gora, Češka, Bugarska, Slovenija, Austrija, Mađarska i Slovačka.

"Program Noći teatra primarno obuhvata pozorišne predstave i izvedbe, a svakako može sadržavati i sve ostale oblike scenskih i muzičko-scenskih umjetnosti (međunarodne koprodukcije i gostovanja, koncerti, čitanja i uprizorenja tekstova savremenih autora, višejezičnost, okrugle stolove i susrete s direktnim internetskim uključivanjem, izložbe, igraonice i radionice za djecu, prigodnu gastronomsku ponudu i dr)", rekla je Handanovićeva.

Handanović je takođe istakla da je Bosansko narodno pozorište Zenica 12. put koordinator ove značajne pozorišne i kulturne manifestacije za cijelu Bosnu i Hercegovinu.

Denis Krdžalić, izvršni producent manifestacije je izjavio da će ovogodišnja Noć teatra biti održana u Zenici, Mostaru, Srebreniku, Sarajevu, Živinicama, Banjoj Luci, Kaknju, Travniku, Tuzli, Brčkom, Mrkonjić Gradu, Bugojnu, Zavidovićima, Laktašima, Konjicu i Gornjem Vakufu.

"Iz navedenih gradova su se prijavila čak 24 učesnika sa 38 programskih aktivnosti", rekao je Krdžalić i izrazio zadovoljstvo što uprkos pandemijskom vremenu Noć teatra u Bosni i Hercegovini opstaje i ujedinjuje pozorišne i kulturne radnike.

Marketing menadžer Narodnog pozorišta Republike Srpske Mario Lukajić je izjavio kako Narodno pozorište Republike Srpske s radošću svake godine učestvuje u ovoj manifestaciji, te je pozvao banjolučku publiku na izvedbu predstave “Stranci u noći” u subotu 20. novembra u 20 časova. Predstava je nastala prema tekstu Ane Đorđević, a režiju potpisuje Slađana Kilibarda.

Ljiljana Čekić će u Gradskom pozorištu Mrkonjić Grad u subotu 20. novembra sa početkom u 20 časova promovisati svoju knjigu „Narodno pozorište Vrbaske banovine – osnivanje i umjetnički razvoj“.

"Knjiga je rezultat istraživanja. Istraživanje i pisanje je trajalo 7 godina i knjiga je dio doktorske disertacije koju sam odbranila na FDU u Beogradu 2015.godine. To su prve četiri godine od osnivanja, odnosno period od 1930. do 1934. godine. Osim pozorišnog rada i rada samog teatra, dajem i sliku kulturnih, društvenih, istorijskih i ekonomskih prilika na teritoriji Vrbaske banovine... Ono što je lijepo jeste da me jedno mlado amatersko pozorište iz Mrkonjić Grada pozvalo da promovišem ovu knjigu " rekla je Čekićeva.