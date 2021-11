Brčko: "Atelje 212" povukao učešće na pozorišnom festivalu zbog Branislava Lečića

Na regionalnim Susretima pozorišta/kazališta u Brčkom sinoć je ekipa predstave "64" u režiji Alise Stojanović i produkciji pozorišta Atelje 212 iz Beograda, povukla svoje učešće na tom festivalu, pošto je saznala da je glumac Branislav Lečić jedan od članova žirija.

Izvor: YouTube/Screenshot/Hold Me Right Film/Mondo/Stefan Stojanović

Reagovao je i Lečić, navodeći da nisu tačne optužbe protiv njega u slučaju sa Danijelom Štajnfeld, javlja N1.

Akteri predstave odustali su od učešća u okviru takmičarskog programa Susreta pozorišta, jer se ne slažu s odabirom predsjednika žirija festivala, a odbili su i saradnju s medijima, potvrđeno je na sajtu te manifestacije u Brčkom. Ekipa predstave nije učestvovala na okruglom stolu koji se održava nakon svake predstave na festivalu, dodaje se.

Prethodno je dramaturškinja Biljana Srbljanović objavila je na Fejsbuku post u kojem je navela da je na Susretima pozorišta u Brčkom sinoć pročitan proglas, u kojem je ekipa Ateljea 212 objasnila svoje razloge za povlačenje sa festivala.

„Večeras, samo sat vremena pre početka predstave, obavešteni smo da je Branislav Lečić član žirija 38. regionalnih Susreta pozorišta/kazališta u Brčkom. Odigrali smo predstavu samo iz poštovanja prema publici. Iz razloga što se pomenuti član žirija aktivno uključio u podelu medija u Srbiji na podobne i nepodobne, konstantno i posvećeno baveći se u, za njega, podobnim medijima, isključivo iživljavanjem, zlostavljanjem i u svakom smislu maltretiranjem naše koleginice Danijele Štajnfeld, ne možemo ga smatrati ni na koji način osobom koja može da ocenjuje naš rad, niti to želimo da dozvolimo. Nadamo se da ćete razumeti zašto nećemo učestvovati u ostalim aktivnostima festivala. Hvala. Ekipa predstave „64“ autorke Tene Štivičić, u režiji Alise Stojanović i produkciji pozorišta Atelje 212 iz Beograda“, navodi se u toj objavi.

U predstavi igraju Hana Selimović, Miloš Timotijević, Jelena Đokić, Vladislava Vladica Milosavljević, Branislav Zeremski, Ivan Jevtović, Vladislav Mihailović i Denis Murić.

Glumac Branislav Lečić negirao je u saopštenju te kritike.

"Sinoć se desila neprijatna scena na pozorišnom festivalu u Brčkom, gde sam trenutno kao član žirija. Posle predstave Ateljea 212 izašla je rediteljka Alisa Stojanović i pred glumcima i rekla kako su saznali da sam ja u žiriju i kako ne žele da ih ja ocenjujem, jer ‘napadam grupu medija i optužujem njihovu koleginicu Danijelu Štajnfeld'", naveo je Lečić u saopštenju za medije.

"Posle ovoga (odluke ekipe Ateljea 212), napisao sam Alisi poruku, jer sam je voleo i cenio i kao reditelja i kao osobu. Rekao sam joj kako je to čudno da postoji samo jedna opcija – da sam kriv, a ne postoji opcija da je Danijela lagala. I to bez obrzira na pravosnažnu odluku o odbacivanju krivične prijave i brdo dokaza koji ne samo da pokazuju da nema elemenata da sam učinio to za šta me je optužila", naveo je Lečić. On je rekao i da oni koji i dalje podržavaju tezu da je kriv, „preskaču tu osnovnu činjenicu“.

Povodom navoda da „napada grupu medija“ i „da optužuje Danijelu“, Lečić je rekao da se radi o zameni teza i da je – njega napala grupa medija u „stravičnoj kampanji, čak i nakon službene odluke Tužilaštva“.

„Ne, ne optužujem Danijelu. Opet obrnuto. Ona je mene optužila javno, a i krivično prijavila policiji i Tužilaštvu. Ja se branim. Da li mi treba oduzeti pravo i da se branim posle svih napada i optužbi koje su pljuštale na moj račun mesecima nemilosrdno, dok sam ćutao i čekao da sve zvanično bude završeno? Ne, neću ćutati ni ostati ravnodušan, jer su i pravda i istina i pravo na mojoj strani“, rekao je on.

Glumica Danijela Štajnfeld optužila je Lečića za silovanje ali je Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo njenu krivičnu prijavu protiv glumca. Nakon što je prigovor advokata Štajnfeld na rješenje o odbačenoj krivičnoj prijavi protiv glumca Branislava Lečića odbijeno od strane Apelacionog javnog tužlaštva početkom avgusta, oglasila se glumica i najavila je tada da „borba za istinu nije završena“.

Lečić se krajem oktobra prvi put pojavio na sceni u predstavi „Generalna proba samoubistva“ u Zvezdara teatru, nakon što je pravosnažno oslobođen od optužbi za silovanje mlađe koleginice Danijele Štajnfeld.

Grupa mladih je prije izvođenja komada ispred pozorišta istakla transparent „Verujemo Danijeli Štajnfeld“.

(MONDO)