Četiri dana rezervisana za 11 muzičkih sastava: Pogledajte program 22. Zelenkovac Jazz Festivala

Ovogodišnji 22. Internacionalni Zelenkovac Jazz Festival održaće se u periodu od 28. do 31. jula na istoimenom izletištu kod Mrkonjić Grada i ugostiće 11 muzičkih sastava iz regiona i Evrope, među kojima su EMBRYO, Chris Eckman i Milan Petrović Quartet.

Izvor: Projekt./Youtube

Svakako ne treba zaboraviti da su ovogodišnji učesnici festivali i slovenski veterani LOLITA (postoje od 1987) koji će nam odsvirati BEST OF svog velikog opusa; tu je i sastav Kanton 6 iz Makedonije kojeg čine Mirko Popov (Pmg Kolektiv), Siniša Evtimov (Pmg Kolektiv) i Vladan Drobicki (Sexstat) a koji će predstaviti svoj sjajan prošlogodišnji konceptualni electro jazz album "Jazzus".

Dolazi i ostrvljan sa Murtera a nastanjen u Minhenu Josip Pavlov sa svojim post rock projektom IPPIO PAYO koji su upravo objavili svoj treći album "Deux Ex Machina". Iz Novog Sada ove godine dva sastava. Prvo su veseli klezmer-jazz sastav Akustični Ansambl Klo-Klo kojeg čine članovi benda Killo Killo Banda.

Drugi sastav je internacionalan sa bazom u Novom Sadu, zovu se Sonas & NYMF i čine ga četvoro ljudi iz Holandije, Indije i Srbije. Kompletan program zaokružuju Projekt . iz Pančeva; za ovu priliku okupljeni sastav In Momento iz Holandije te banjalučki sastav Kajtez and The Gang.

Izvor: Zelenkovac Jazz Fest/Promo

Naravno, očekuju nas i klasični Zelenkovac jam sessioni na kojem će svoje bravuroznosti pokazati svi muzičari koji dolaze svirati.

Program po danima počinje oko 19h. Cijena karte je 10 KM (5 evra) po danu. Za tri dana (četvrtak, petak, subota) je cijena 25 KM (13 evra) .dok se u nedjelju ulaz ne naplaćuje.

Četvrtak je rezervisan za Krisa Ekmena, KLO Klo, SONAS and NYMF. U petak nastupaju In Momento, Projekt, Kanton 6 i Embryo. Subota je rezervisana za Milan Petković Kvartet, Lolita i Ippio Payo. Festival u nedjelju zatvaraju Kajtez and the Gang.

Chris Eckman Trio (USA, Slovenija)

Kris Ekman je osnivač, multi-instrumentalista, glavni vocal uz Karlu Togerson kao i autor svih pesama u kultnom indie/folk/rock bendu The Walkabouts. Od nastanka 1983. godine do danas The Walkabouts su objavili nešto manje od 20 albuma za ugledne izdavače kao što su Sub Pop, Glitterhouse i Virgin.

Ekman je region često posećivao tokom poslednje decenije (živi u Ljubljani), a nastupao je i sa The Walkabouts ili samo sa Karlom Torgensen – kao Chris & Carla – ili sa nekim od svojih balkanskih projekata (sa The Frictions npr). Ekman je radio i kao producent sa grupom Bambi Molesters, a sa članovima tog kultnog benda, imao je zajedničku grupu The Strange. Producent je bio nekoliko vanserijskih albuma svojih prijatelja Stiva Vina (Steve Wynn) i Willard Grant Conspiracy. Član je i Dirtmusic, koji pored njega čini i Hugo Race (ex-Bad Seeds). Sa sobom dovodi svoj trio a na basu svira Žiga Golob, basista Tamare Obrovac.

Akustični ansambl KLO Klo (NOVI SAD)

KLO klo iz Novog Sada čine pet muzičkih virtuoza : vokal (Vanja Manić-Matić), harmonika (Lazar Novkov), akustična gitara (Predrag Đurić), kontrabas (Ervin Malina) i perkusije (Ištvan Čik), koji od svog nastanka doprinose naročito frankofoniji, ali i šire, dijeleći svoje veliko muzičko iskustvo u izvođenju.

Zaneseni mediteranskim vinom i karipskim mirisom ljubavi ovaj akustični ansambl se opredijelio za izvedbu upravo tamo nastanjenih muzičkih dragulja i žanrovske raznolikosti.

"Kada bi nas pitali, a mi malo razmislili o tome, rekli bismo da je dovoljno što sviramo sami sebi i iskreno uživamo u tome poklanjajući jedni drugima sreću i zahvalnost što nas je muzika spojila. A kada to podijelimo sa publikom nastaje prava erupcija u razmeni emocija. Ovom prilikom želimo da podijelimo našu ljubav prema muzici kroz raznoliko žanrovsko izvođenje i mislimo da je Zelenkovac Jazz savršena prilika, da je podijelimo sa vama", poručili su oni.

. Izvor: KLO klo/Youtube

SONAS & NYMF (Novi Sad, Holandija)

Sonas & Nymf su muzicku saradnju uspostavili 2020. i tokom godine pandemije su stvorili svoj prvi zajednički album-Blue Void koji je izdat u martu 2021. god. od strane CD baby distributera i dostupan je na vodećim streaming platfromama. Album je spoj progresivnog elektro zvuka sa melodicnim harmonijama. Sonas i Nymf gaje ljubav prema različitim kulturama, što se može osjetiti kroz fuziju zvuka (modernog i drevnog, istoka i zapada) i upotrebu više različitih jezika u izrazu. Sonas i Nymf trenutno rade na drugom zajedničkom albumu.

. Izvor: Sonas/Youtube

In Momento (Holandija)

In Momento je bend koji su okupili veliki prijatelj Zelenkovca, Peter Senstius koji svira flatu i njegov prijatelj Janus Ursepuny a koji sa sobom dovode još par prijatelja sa kojima će nastupiti nekoliko puta na najljepšoj pozornici na Zelenkovcu.

Projekt (Pančevo)

Osnovani decembra 2015. godine, originalna muzika ansambla komponovana je od strane svih članova, miješavina je klasične muzike, džeza i popularne muzike. Pančevačka muzička koalicija dolazi naoštrena ritmovima i gruvovima s puno slobode, duhovnog pristupa ka slušanju, disanju i doživljavanju života, ljubavi i muzike, u nadi da će se postići taj trenutak blažene harmonije koji povezuje cijeli kosmos i šalje poruke životima udaljenim mnogo svetlosnih godina.

. Izvor: Projekt./Youtube

Embryo (Njemačka)

Jedan od najoriginalnijih i najneobičnijih krautrok bendova današnjice, Embryo spaja tradicionalnu etno muziku sa sopstvenim džez space rock stilom. U svojih 52 godine iskustva na sceni i 20 izdatih albuma, bend je proputovao svijet svirajući sa stotine različitih muzičara svih žanrova. Formirani 1969. gofine u Minhenu u Nemačkoj, Embryo predstavlja jedan od najvažnijih njemačkih džez – rok bendova sedamdesetih, a kritika ih opisuje i kao eklektični krautrok bend. U svojoj dugogodišnjoj karijeri svirali su sa velikim džez pijanistom Mal Waldronom, saksofonistom Charlie Marianom, te imenima kao što su Trilok Gurtu, Fela Kuti i mnogi drugi.

, Izvor: xjazz/youtube

Milan Petrović Kvartet (Novi Sad)

MPQ svira instrumentalnu muziku, sa različitim elementima funka, bluza, svinga i svjetske muzike, na osnovu kompozicija Milana Petrovića i specifičnih aranžmana poznatih muzičkih tema. Do pojave virusa, bili su jedan od najaktivnijih bendova na srpskoj blues i jazz sceni. Svirali su na mnogobrojnim festivalima u Srbiji (primer main stage Nišville jazz festivala 2016. godine) i u svim zemljama regiona. U inostranstvu su nastupali u Kini, Austriji i Rumuniji, a sam Milan Petrović je nastupao širom svijeta a prije svega u Amsterdamu, Moskvi i Njujorku. Do sada su objavili albume "Excursion", "Favorites", "Dates" (u saradnji sa hrvatskim gitaristom Brunom Mičetićem) i "Emotions" i dva živa albuma "Live @ Nišville Jazz Festival 2014" i "High Voltage Studio Sessions Vol.2 ".