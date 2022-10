Srđan Dinčić za Mondo: Domaća scena još nije spremna za brutalne šale na svoj račun (FOTO, VIDEO)

"Izbori u BiH i Srbiji izgledaju kao da je scenario pisao Vudi Alen", kaže u intervjuu za MONDO srpski komičar Srđan Dinčić, koji sutra nastupa u Banjaluci.

Ovogodišnji festival "Zaplet" koji se po 14. put održava u Gradskom pozorištu Jazavac u Banjaluci, zatvoriće pionir regionalne stand up scene Srđan Dinčić specijalom “U procesu”.

Riječ je o petom specijalu, za koji autor kaže, da predstavlja sumiranje 12 godina rada i života jednog komičara.

Dinčić važi za jednog od najpoznatijih komičara u regionu, kojeg smo imali priliku gledati i u voditeljskoj ulozi ("Stolice"). Pored samostalnih nastupa, jedan je od scenarista emisije "Veče sa Ivanom Ivanovićem", ali i neizostavni član "4 i po muškarca".

- Bosna i Hercegovina ima veoma zanimljivu društveno-političku scenu. Jesu li Vam ovdašnji političari poslužili kao inspiracija za neku foru?

Nedavno smo u jednoj epizodi emisije “4 i po muškarca” obrađivali genijalnu pojavu kada je osamdesetoro mještana sela Čengići kod Bijeljine naprasno oslijepilo pred izbore, te su morali na glasanje pod pratnjom. Naravno, progledaše svi nakon izbora. Izbori u Srbiji i u Bosni i Hercegovini izgledaju kao da je scenario pisao Vudi Alen.

- Šta mislite kako bi kod nas u regionu prošli takozvani "roasting nastupi"?

Roast komedija mi je izuzetno zanimljiv format ali nisam siguran da je šoubiz scena u regionu spremna za tako nešto. Tu prvenstveno mislim na to da bi bilo teško pronaći više od tri osobe koje bi pristale da istrpe šale na svoj račun i to šale bez ikakve zadrške ili cenzure. Mi smo u emisiji “Veče sa Ivanom Ivanovićem” uradili jedan roast segment sa Sergejem Trifunovićem i bilo je poprilično zabavno.



- S obzirom da ste dugo u ovom poslu, kako danas gledate na početak karijere u odnosu na danas?

Kada sam počinjao ni sam nisam bio potpuno siguran kako bi moja stand up komedija trebalo da izgleda. Kroz godine učio sam o sebi kao komičaru i stand up komediji uporedo sa publikom koja se tek upoznavala sa tom scenskom formom. I to je velika privilegija nas koji smo bili tu na samom početku, kada se rađala scena.

- Budući da ste angažovani u raznim projektima, a svi traže posebnu pripremu, da li vam nekad “prekipi” od svih informacija koje morate procesuirati?

Iako je humor nešto što vezuje sve stvari kojima se bavim, to su zapravo poprilično različiti formati i to pomaže da gotovo nikad ne dođe do potpunog zasićenja i dosade, jer kad mi jedno postane zamorno, druga stvar koju radim bude ventil, i tako u krug.

Najnaporniji dio posla je zapravo praćenje medija i vijesti. Taj dio posla mi zatrpava “hard disk” u glavi nevjerovatnim budalaštinama i kada dođe ljetnja pauza, potpuno se isključim i ne pratim ništa što se dešava u medijima, tako se restartujem za novu sezonu.

- Kako ljudi sa Balkana generalno primaju šale na svoj račun?

Nikada do sada nisam imao problema zbog svojih šala, mislim da je to prvenstveno zbog toga što pazim šta govorim i što se iz mog nastupa vidi da mi zaista nije cilj da bilo koga omalovažim ili uvrijedim. Ljudi koji imaju smisla za humor dobro reaguju, oni koji ga nemaju neće biti oduševljeni… Što se tiče “junaka” iz naših televizijskih šala, tu nemam baš neku povratnu informaciju kako reaguju ali javne ličnosti koje su dolazile na moje standup nastupe i kojima sam se obraćao i zbijao šale na njihov račun su uvijek imali pozitivne reakcije.

- Dugo niste bili u Banjaluci, šta očekujete, imate li tremu?

Nastupao sam već u Banjaluci, ako se ne varam dva puta do sad i banjalučka publika mi je ostala u divnom sjećanju. Sada već dugo nisam nastupao u vašem gradu i jedva čekam da se ponovo družimo. Tremu pred nastup nemam odavno i moram priznati da mi ne nedostaje jer je u početku karijere bila nepodnošljiva. Nije bila ona pozitivna trema, o kojoj neki performeri često pričaju, nego ona odvratna, što te tera da se izgubiš, lupetaš i dobrano osramotiš.

Pogledajte jedan stariji Dinčićev nastup i vidimo se u "Jazavcu"!

