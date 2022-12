ART preporuka: "Hrana za mozak i dušu" po izboru pisca Berislava Juriča (FOTO, VIDEO)

Preporuku za dobar film, knjigu i muziku ove sedmice potražili smo od Berislava Juriča, novinara i književnika iz Mostara, autora zbirke poezije "Golotinja".

Knjiga: "Kućni ljudi" Almina Kaplana

Lista preporuka za knjige bila bi povelika, ali ću se odlučiti za "Kućne ljude", roman-dnevnik Almina Kaplana koji će nas, kao i u svakoj svojoj objavljenoj prozi, uzeti za ruku i odvesti u jedan poseban svijet.

Ovog puta to je najdublje što nas Kaplan može odvesti, a to je druženje s njim i njegovom obitelji, sa svakodnevnim borbama i strahovima, s njegovim vrtlarenjem i poljoprivrednim pokušajima i putovanjima do velikih promišljanja koja nam se ne srami otkriti.

Serija "Novine"

Kad smo kod serija, preporučujem pomalo zaboravljenu seriju "Novine", u režiji Dalibora Matanića, a iz pera Ivice Đikića, koja na najbolji način opisuje spregu medija i politike, zakulisne igre politike, biznisa, medija, crkve i svih onih koji čine lanac nedodirljivih, a uz to pokazuje kako sve to utiče na male živote i iscrpljena novinarska životarenja.

Filmovi "Trijumf" i "Stric"

Od filmova bih izdvojio francuski film 'trijumf', kojeg mi je nedavno predložio slučajni odabir daljinskog. Riječ je o istinitim događajima koji prikazuju zatvorenike koji igraju predstavu i postaju uspješni unatoč amaterizmu, ali ipak ne odole slobodi i pobjegnu.

Tu je svakako i možda najneobičnije ostvarenje hrvatske kinematografije, film "Stric", prvenac autorskog dvojca Andrije Mardešića i Davida Kapca, koji će nam pokazati kako se i kod nas znaju napraviti dobri, napeti filmovi.

Muzika: Esbjörn Svensson Trio

Kad uhvatim vremena, a želim se odvojiti od udaranja tastature, volim odlutati uz džez švedskog EST trija u kojem Esbjörn Svensson pokazuje koliki je klavirski genije bio. Nažalost, Svensson je preminuo ali je njegova džez magija na klaviru vječna.

