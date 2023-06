Radionica za mlade autore: Dođite po inspiraciju

Radionica Writers Room, koju vodi srpski scenarista i dramaturg Boban Jevtić, počela je danas u prostorijama Audio-vizuelnog centra Republike Srpske, koji je organizator radionice.

"Prijavilo se devet autora koji će pod vođstvom mentora raditi intenzivno četiri dana na razradi osam ideja. Najbolja ideja biće nagrađena sa 4.000 KM što će značiti stimulaciju za autora da nastavi da dalje razrađuje ideju kako bi došao do kvalitetnog scenarija za seriju. Radionice su otvorene za sve posjetioce koji su iskazali zainteresovanost da posmatraju ovakav proces rada", istakla je Anja Ilić, v.d.direktora Audio-vizuelnog centra Republike Srpske.

Navela je da je cilj Centra da se autori na ovaj način uvezuju, razmjenjuju ideje i uspostavljaju i jačaju saradničke odnose kako bi u budućnosti mogli zajedno da iznesu neki projekat.

“Writers Room je metod koji je veoma aktuelan i podrazumijeva zajednički rad više autora na razradi jedne ideje sa ciljem da se dobije najbolji mogući scenario za seriju. Imali smo istu radionicu početkom godine i pokazalo se da autorima odgovara takav način rada, jer je veoma kreativan, inspirativan i učinkovit“, rekla je Anja Ilić.

Srpski filmski i TV scenarista Boban Jevtić istakao je da je Writers Room jedna od najboljih metoda za razradu ideja za filmski scenario i izrazio zadovoljstvom brojem prijavljenih autora i ideja.

"Drago mi je što se Audio-vizuelni centar Republike Srpske opredijelio za ovakav vid radionica sa autorima jer dobijaju priliku da na licu mjesta izlažu svoje ideje, a potom ih zajedno sa ostalim autorima razrađuju kako bi došli do najbolje moguće forme. Velika je to podrška i pomoć autorima koji žele da dođu do kvalitetnog scenarija za seriju“, rekao je Boban Jevtić.

Proglašenje najbolje ideje, koja će biti nagrađena, biće u ponedjeljak, 19. juna 2023. godine, nakon četvorodnevnog rada sa autorima.

