"Kroz život sa Veljom" otvara 15. Zaplet: Evo šta vas još očekuje u "Jazavcu"

Premijera predstave "Kroz život sa Veljom" u produkciji pozorišta Jazavac i Gradskog pozorišta Gradiška predstava je kojom će biti otvoren ovogodišnji Međunarodni festival glumca ZAPLET 15.

Dragana Marić, predsjednik UO UG „Gradsko pozorište Jazavac“ i direktor festivala izjavila je da početak pozorišne sezone u Gradskom pozorištu Jazavac obilježavaju sa dva važna događaja, premijerom nove predstave i festivalomZAPLET.

Na ovogodišnjem ZAPLET OPEN publika će, kao i proteklih godina, uživati u najboljim glumačkim kreacijama koje su nastale u predstavama iz regiona.

Marićeva je najavila i prateći program festivala koji će činiti izložba slika Perice Ivanovića "Jazavac u jazavcu", čitanje drama studenata Akademije umjetnosti u Banjaluci i program "Razgovor sa glumcima" u sklopu kojeg će se predstaviti Branka Katić, Andrija Milošević i Slavko Štimac.

Stručni žiri ovogodišnjeg festivala čine glumica Maja Ristić, teoretičarka pozorišta, Mladen Miljanović, višemedijski umjetnik i glumica Narodnog pozorišta RS Smiljana Marinković.

Iz Gradskog pozorišta "Jazavac" istakli su da premijerom kabaretske predstave "Kroz život sa Veljom" 20. oktobra obilježavaju 17. godina rada ove pozorišne kuće u kojoj glavnu ulogu igra, kako su naveli, jedan od najvjernijih saradnika i prijatelja Velimir Blanić.

Premijera u Gradišci planirana je za petak, 27.10. a u ime Gradskog pozorišta Gradiška obratio se umjetnički direktor ovog pozorišta Admir Mešić koji je naglasio da je ovo nastavak i unapređenje saradnje između dva pozorišta te se zahvalio na saradnji kolegama iz Jazavca.

Glumac Velimir Blanić, jedan od najaktivnijih saradnika Gradskog pozorišta Jazavac rekao je da je predstava "Kroz život sa Veljom" prožeta tragikomikom te da opisuje život Velje i svih onih koji njegov život čine takvim kakav jeste.

„Svako od nas ima materijala da od događaja iz svog života snimi film što se često u narodu i kaže, a ja sam se usudio da tu izreku materijalizujem i predstavim u vidu pozorišne predstave istražujući različite životne situacije, izazove i radosti. Srećan sam što u bendu koji me prati na sceni imam sjajne saradnike koji su ključni za stvaranje atmosfere predstave. Njihova muzika prati emocionalni ton scena, pojačava dramu i dodaje humor tamo gdje je potrebno te tako postaje neizostavni dio ukupnog doživljaja same predstave. Posebno me raduje što ovu predstavu režira moj dugogodišnji prijatelj i kolega Slobodan Perišić", rekao je Blanić,

U predstavi "Kroz život sa Veljom" igra Velimir Blanić, a orkestar koji ga prati čine glumci i muzičari Milan Savić, Sava Knežević, Vladimir Đorđević i Aleksandar Blanić. Reditelj predstave je Slobodan Perišić koji je bio i saradnik na tekstu koji je pisao Velimir Blanić. Scenograf je Marko Bilbija, a kostimograf Jelena Vidović. Lektor je Aleksandra Savić.

Ljubiša Savanović, organizator Gradskog pozorišta Jazavac i selektor ovogodišnjeg Međunarodnog festivala glumca ZAPLET 15 najavio je program festivala i zahvalio se na podršci predsjedniku Republike Srpske koji je pokrovitelj ovogodišnjeg festivala, te kompanijama MTEL i ATOS banci i svim drugima zahvaljujući kojima je ovo prvi festival na koji smo mogli dovesti produkciono zahtjevnije predstave u takmičarsku selekciju.

Ulaznice za sve festivalske predstave su u prodaji, a za sve one koji se odluče za komplet ulaznica spremili smo i poklone iznenađenja.

