"Razbijeni krčag" u Narodnom pozorištu RS: Nikad aktuelnija komedija o ozbiljnim stvarima (FOTO, VIDEO)

U Narodnom pozorištu Republike Srpske za nekoliko dana (17.12.) premijerno će biti izvedena predstava "Razbijeni krčag“" rađena po tekstu tekstu Hajnriha fon Klajsta, a u režiji Tatjane Mandić Rigonat.

Bio je to povod da porazgovaramo sa glavnim glumcem Aleksandrom Stojkovićem Piksijem i glumicom Tarom Jovanić.

U predstavi igraju i Ljubiša Savanović, Aleksandar Stojković, Boris Šavija, Miljka Brđanin, Vladimir Đorđević i Slađana Zrnić, uz podršku mladih studenata glume Tare Jovanić, Ane Vinčić i Ilije Savanovića.

Radi se o komediji objavljenoj davne 1811. godine, koja obrađuje teme korupcije i društvenog rasula. Danas, više od dva vijeka kasnije, nikad nisu bile aktuelnije.

Glumac Aleksandar Stojković Piksi za Mondo je opisao glavnog lika kojeg tumači – beskrupuloznog sudiju Adama, ali i inspiraciji koju je pronašao u pripremi uloge.

"Radnja se dešava negdje prije 300 godina u Holandiji. Taj tip je jedan bahati sudija. On je kao neki glavni šef u svom selu. U pitanju je malo mjesto i on je tu neprikosnoven, a tako se i ponaša. Bahat je, primitivan i nasilan. Sve neke negativnosti koje može da ima jedan čovjek, on ima. Obavlja tako važnu funkciju i ipak je sudija u tom mjestu.

Kada dođe u neki procijep, kada ga pritjeraju uza zid ti neki organi koji su viši od njega u toj državi, on se jako vješto i spretno iz svega toga izvlači. Vješt je manipulator snalazi se i pliva u laži to je njegov teren. Laž, manipulacija, prevara. Takvih primjera imamo oko nas koliko god hoćete. Pogotovo ljudi koji se kod nas bave politikom su tako vješti u tome. Tako da sam ja mogao naći inspiraciju u tim raznoraznim stručnjacima“, rekao je on.

O saradnji sa rediteljkom Tatjanom Mandić Rigonat, koja mu je prva u karijeri, ima samo riječi hvale.

"Nisam do sada imao priliku da sa njom radim. Došla je s planom za predstavu od početka do kraja. Naše je samo da sprovedemo šta ona želi. Zahtjevna je i ide do detalja. Dugo su trajale probe. Zadovoljstvo je raditi sa rediteljem koji zna šta hoće. Kad se luta zna da bude problem i pojavi se nervoza u ansamblu. Ovdje nije bilo tako, ona nas je vodila od početka. Naše je samo da ne zabrljamo i ispoštujemo njenu zamisao", naveo je Stojković.

Stojković se dotakao i glavne teme koju obrađuje predstava, a tiče se korupcije, te poručio da je pozorište nemoćno protiv nje.

"Pozorište može da uperi prstom u problem ili, što kaže Kolja Pejaković, na čir u društvu. Da promijeni ili da zaliječi problem? Nema šanse. Oni ne bendaju ni veću masu, a kamoli šačicu nas (pozorišta u Republici Srpskoj). Nas umjetnike i u nekim stvarima ne pitaju za mišljenje. Ono njih ne zanima, a umjetnici nisu glupi ljudi. Mi možemo svašta nešto da ih posavjetujemo".

Prokomentarisao je i aktuelna politička dešavanja u Republici Srpskoj, sa posebnim akcentom na Prijedlog o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak Republike Srpske i sudbini samostalnih preduzetnika.

"Podavili su nas. U nekom trenutku ne možeš da vjeruješ da tako neko radi protiv sebe. Ako je to odluka, završićemo ko ovaj autor (Hajnrih fon Klajst) - izvršićemo kolektivno samoubistvo. Tako samom sebi pucati u noge samo mi možemo, ali šta da se radi", rekao je Piksi u svom stilu.

Pozvao je publiku da pogleda novu predstavu koja nosi jednu, nažalost još uvijek, aktuelnu poruku.

"Glumčevo je da zove ljude u pozorište, a ne da ih tjera. Od srca pozivam ljude da dođu da vide naš Razbijeni krčag. U suštini to je komedija. Komedija koja govori o ozbiljnim stvarima i nosi ozbiljne poruke. Ta slika iz Holandije od prije 300 godina može se prepoznati u našoj regiji i danas. To nije problem samo Holanđana, nego svih nas. Što znači da mi ništa ne mijenjamo i da smo i dalje u nekom ćorsokaku. Tonemo sve dublje i dublje. Što bi rekao Radovan Treći - samo smo mi nosati preživjeli“, poručio je on.

Tari Jovanić ovo je debitantski nastup u Narodnom pozoruštu Republike Srpske, a u predstavi tumači mladu djevojku Evu.

"Ona je jedna mlada i hrabra djevojka koja zbog ljubavi iz najčistijih i najplemenitijih pobuda želi da spasio svog vjerenika od odlaska u rat i sigurne smrti. Na tom putu i borbi doživljava jednu od najružnijih situacija koju žena može da doživi. Pored nje nema nikog ko bi joj pomogao i zaštitio je. Ljudi kojima vjeruje joj okreću leđa.

Ona je za mene bila inspirativna jer sam na prvom čitanju shvatila da svi mi u životu poznajemo jednu Evu. Kod mladih djevojaka mogu se naći neki segmenti njene sudbine. Tako da je za mene bilo ispirativno raditi ovaj lik", poručila je Jovanićeva.

Autorski tim, pored Tatjane Mandić Rigonat, koja potpisuje i izbor muzike, čine scenografkinja Dragana Purković Macan, kostimografkinja Ivana Ristić, dizajner svjetla Radomir Stamenković, lektor Dejan Sredojević, a za tehniku glasa zadužena je Lidija Pajić. Producent predstave je Nikola Đaković.

Premijera predstave "Razbijeni krčag" je 17. decembra u 20 časova na Velikoj sceni.

