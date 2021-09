Ovo je znak da ste u toksičnoj vezi: Sve žrtve imaju istu osobinu, a evo kako da je prepoznate

Kako prepoznati toksičnu vezu i da li ste žrtva u odnosu koji nije zasnovan na ravnopravnosti.

Nova epizoda u serijalu "MARGINE" bavi se toksičnim vezama, kako da ih prepoznamo, ali i kako da izađemo iz ovakvog razarajućeg odnosa.

"Taj termin 'toksično' potiče iz drugog jezika, a mi u našem narodu imamo divnu riječ koja govori skoro istu stvar, a to je riječ 'rđa'. Prije bih rekla rđava veza, nego toksična. Rđa nagriza", kratko je opisala pojam toksičnih veza u emisiji "MARGINE" filozofkinja Zorica Tomić, profesor komunikologije i kulturologije na Filološkom fakultetu u Beogradu.

"To je onaj momenat kada neko kaže: 'Ne ide mi se kući'. Taj osjećaj da ne želiš više da budeš sa partnerom, da se ne osjećaš dobro, da bi radio 12 sati samo da ne bi bio sa partnerom, to je već veliki znak da ti nije udobno u toj vezi", kaže Lina Rabi, koja je radila kao psiholog i psihoterapeut u Palestini, Engleskoj i Srbiji. Toksične veze su one u kojima je jedan partner dominantan i drugi gotovo da ne postoji u toj vezi.

Osobe koje se nalaze u ovakvoj vezi, ti maltene nevidljivi partneri koje neki psiholozi nazivaju žrtvama tog odnosa, Lina naziva "zbunjenim".

"To su zbunjene osobe i one smatraju da možda njihovom krivicom je takav odnos kakav jeste, a ne zbog dominatne ličnosti, nego su oni krivi", ukazuje psiholog na čestu pojavu u ovakvim vezama, što na nekin način objašnjava i zašto one često dugo traju.

Ovom temom bavio se i Pavle Vučković koji je kroz svoje filmove istraživao teme ljubavnih odnosa. "Panama" je njegov prvi dugometražni film, premijerno prikazan u Kanu, a govori o odnosima koju su razarajući.

"Mislim da se ljubav često brka sa posesivnošću, posebno kod mlađih", mišljenja je Pavle.

Koliko su filmovi uticali na naša očekivanja od veze, i na koji način oni mogu da budu i terapijsko sredstvo za razumijevanje emocija? Da li su oni doprinijeli ovakvim odnosima koji su izgrađeni na nejednakosti, manipulaciji i narcisoidnosti, pitanja su na koja daju odgovori sagovornici u emisiji "MARGINE".

"Savremena kultura nas sa jedne strane uvjerava da je ljubav nešto ka čemu treba da stremimo, a sa druge strane imamo neoliberalni obrazac koji ja nazivam logikom kapitala koji govori da ljubav uopšte nije bitna. Ako se prihvate obe ove teze dolazimo do najvažnije pitanja a to je šta je smisao ljudskog života? Može li ljudski život biti ljudski bez ljubavi? Ja smatram da ne može", kaže Zorica Tomić.

Kroz serijal veze, "MARGINE" preispituju izazove sa kojima se današnje veze suočavaju, usled digitalizacije, ideologije slobodnog izbora i promjene sistema vrijednosti u korist individualizma. Epizoda toksične veze istražuje emotivnu zloupotrebu, odnose izgrađene na nejednakosti, manipulaciji i narcisoidnosti. Umijemo li da prepoznamo da smo u toksičnoj vezi? Zašto ne izlazimo iz njih tako lako?

Emisija otkriva šta je to opankavanje, izvrdavanje, ko je tračara a ko baksuz, koliko "nije mi ništa" zapravo govori o tome šta je problem, zatim ucene - uvek/nikad... Preispituje i temu narcizma i kako je korišćenje društvenih mreža uticalo na naše nepoznavanje sebe, "a da bih mogao voleti sebe, moram sebe da prepoznam", kaže Zorica Tomić.

"Margine" su novi serijal, u originalnoj MONDO produkciji. Istraživaće najveće tabu teme i davaće odgovore na najteža pitanja.

