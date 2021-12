Korona može da izazove impotenciju kod mlađih muškaraca!

Korona virus može izazvati erektilnu disfunkciju, navode pojedina istraživanja. Doktori iz Hrvatske o pacijentima koji su u dvadesetim godinama i imali su lakše kliničke slike.

Hrvatski seksualni terapeut dr sci Goran Arbanas, koji ima ambulantu u Klinici za psihijatriju Vrapče, rekao je hrvatskim medijima da je povećan broj pacijenata koji su preležali kovid a potom se javili sa poteškoćama u krevetu.

"Imamo nekoliko pacijenata koji su se javili zbog erektilne disfunkcije, koja je uvijek kombinacija organskih promjena i psihogenih uzroka. Istraživanja ukazuju da korona može da ošteti ćelije koje potom dovode do problema sa erekcijom. Ali s druge strane, u pitanju je nova i smrtonosna bolest koja stvara strah i dovodi do toga da se teže vraćamo svakodnevnom životu, pa i seksualnim odnosima", rekao je on.

U KB Sestre milosrdnice takođe se liječe pacijenti koji su imali kovid a sada imaju probleme sa potencijom. Važno je naglasiti da se i kod njih primjenjuje uobičajena terapija, rekao je dr Igor Grubišić, specijalista urologije iz Klinike za urologiju u toj ustanovi.

"Među pacijentima ima i vrlo mladih ljudi, u dvadesetim godinama, koji su infekciju gotovo na nogama izdržali. Imali su koji dan pojačanog umora, ali ne i druge simptome", rekao je on.

"To bi moglo značiti da problem erektilne disfunkcije kod pacijenata koji su preboljeli koronu ne mora biti povezan samo s teškim simptomima, ili da ne pogađa samo pacijente koji završe na respiratoru i bore se za život. Ali, još jednom bih naglasio da trenutno nemamo dovoljno informacija za tvrdnju da je infekcija koronom kod tih pacijenata glavni uzrok problema. Tek kad budemo imali više istraživanja i saznanja moći ćemo da donosimo zaključke o tome je li problem učestaliji kod pacijenata koji su preboljeli kovid i mogućim uzrocima, a onda i znati nešto više o tome kako problem ispravno liječiti", kaže dr. Grubišić.

