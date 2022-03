Vrti li vas oko malog prsta? Prepoznajte znakove manipulacije u vezi

Ako prepoznajete ovakvo ponašanje u vezi, to znači da partner manipuliše vama!

Ljubav, razumijevanje i uzajamno poštovanje su osnov zdrave veze, ali nerijetko se dešava da jedna strana to zanemari i počne da manipuliše drugom, a sve kako bi imala neku korist od toga. Ukoliko primjetite ove znake u vezi, znajte da ste žrtva partnerove manipulacije.



Narušava granice

Kada postavite granice, trebalo bi da izbjegavate svakoga ko pokuša da ih pređe. Ako kažete partneru da vam nešto smeta, da nešto po vašem mišljenju nije u redu, sve što on može da to uradi je da prihvati ili ne prihvati i ode od vas, ako sa tim ne može da živi. Međutim, manipulacija je ako vas primorava ili ubjeđuje da odustanete od granica koje ste postavili.

Navodi vas da posumnjate u sebe

Kada vaš partner kaže ili uradi nešto da bi vas uznemirio, a zatim kada se suočite sa njim, on vas navede da posumnjate da se "incident" koji vas je uznemirio uopšte desio, to je manipulacija.

Ova vrsta manipulacije se dešava i kada se suočite sa partnerom u vezi sa nečim, a on se ponaša tako da umanjuje tj. ne priznaje vašu brigu i na taj način zadržava kontrolu nad situacijom.

Čini da se osjećate loše kada izrazite svoje brige

Kada postavite pitanje ili date neki prijedlog, emocionalni manipulator će gotovo sigurno odgovoriti agresivno ili će pokušati da vas uvuče u debatu. Ovaj metod manipulatoru omogućava da preuzme kontrolu nad vašim akcijama i izborima. Takođe, moguće je da vas natjera da se osjećate krivim što ste uopšte izrazili svoju brigu za nešto.

Pokušavate da ignorišete "crvene lampice"

Prva crvena lampica je to što prigovarate sebi da nešto nije u redu, a to ignorišete ili možda radite nešto što ne želite, ali pokušavate da zanemarite svoja osjećanja i ubijedite sebe da je sve u redu.

Recimo da vam smeta što svaki put kada pozovete partnera da se vidite, on na prvo mjesto stavlja svoje prijatelje. Kad god mu to pomenete, on se iznervira, a onda razgovor usmjeri ka tome da ste mu vi upropastili vrijeme koje je želio da provede sa prijateljima time što ste započeli raspravu. Kao rezultat svega toga, vi ćete se osjećati krivim i nećete više pokretati tu temu, već ćete pokušati da ignorišete to što vam smeta.

Uvijek je to lakše reći nego uraditi, ali da ne biste postali žrtva manipulacije u vezi, važno je da postavite granice i da ne pristajete na to da ih partner narušava.

