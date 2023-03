SVINGERKA O NAJLUĐIM ISKUSTVIMA: Spavanje s drugim muškarcima me zbližilo s mužem

"Ta žena je prilično dominirala nad mojim partnerom", započela je...

Svingeraj je izraz koji podrazumijeva neobavezni, anonimni ili jednokratni intimni odnos s drugim parom, u kojem učestvuje jedan ili oba partnera. Postoji više vrsta sving-zabava i različitih pravila, a mnoge zanima kako zaista izgled život svingera. O najluđim iskustvima progovorila je Zoi Grej iz Londona i ispričala da je doživjela nekoliko prilika u kojima je napustila "akciju".

"Ta žena je prilično dominirala nad mojim partnerom, a on je veliki frajer i uglavnom samo ja mogu da dominiram. Tako da, u tom trenutku sam bila malo zatečena, jer sam pomislila kako je to ipak moja uloga. Ošamarila ga je po licu... On je ostao u šoku. Ja sam se potom odmaknula iz te situacije, a on je krenuo za mnom. Tu nismo previše raspravljali jer smo bili u društvu, ali svakako smo o tome razgovarali poslije. To je bilo čudno", ispričala je.

Zoi se prisjetila i situacije koja je uključivala zabavu sa muškarcem koji ne može da se pohvali veličinom "alatke". Tokom "akcije" pogledala je u svog dečka i shvatila da se on ne obazire. Naprotiv, ludo se zabavljao.

"Bilo je jedno vrijeme kada moja druga polovina nije obraćala pažnju na mene i nisam se baš najbolje osjećala. Bila sam malo uznemirena zato što mi to radimo jer želimo da gledamo jedno drugo i bilo je kao da me uopšte nije pogledao. On se tamo zabavljao, a ja sam imala posla sa nečim presmiješnim", ispričala je Zoi i pojasnila zašto je svingerka:

"Volim da ga gledam, proveli smo ostatak te noći bez razgovora o tome, ali sam to spomenula kad smo se vratili kući jer me to činilo pomalo ljubomornom. Ipak, nakon razgovora s njim o tome, više to nije radio", istakla je i naglasila da joj je žao što sa ovakvim načinom života nije počela ranije. Na pitanje koja joj je najlepša stvar koja joj se dogodila u svingeraju, Zoi je odgovorila da je u pitanju par sa kojim su njen dečko i ona postali najbolji prijatelji. Bili su bliska četvorka.

"Uvijek sam bila prilično pustolovna i otvorena za sve, ali vjerovatno nikada nisam bila sa nekim ko je to iznio na vidjelo. Ipak, kada sam stupila u odnos sa svojim sadašnjim partnerom, otvorilo mi se nešto u čemu stvarno uživam i voljela bih da sam to davno učinila", priznala je Zoi.

