ZBOG ČEGA SE ZALJUBLJUJEMO U KOLEGE? Evo šta sve spada u FLERT i kad treba da stanete

Kada privlačnost na poslu prerasta u zaljubljivanje i zbog čega?

Čak trećinu dana provedemo na poslu sa svojim kolegama. Osim profesionalnog dijela posla, obično se na radnom mjestu stvori prostor za druženje, razgovore, pa čak i nove ljubavi. Jedno istraživanje pokazuje da je oko 200 sati potrebno da se ljudi zbliže i između njih se stvori prijateljstvo.

Vječito pitanje koje stvara podijeljena mišljenja jeste - da li je ljubav na poslu poželjna? I šta ako se zaljubite u kolegu/koleginicu? Kada ste slobodni to je čak za neke potpuno u redu sve dok se jasno postave granice između privatnog i poslovnog. Međutim, postoje slučajevi gdje se zauzeti i oni u braku zaljube na radnom mjestu.

Terapeutkinja za muško-ženske odnose Tami Nelson objašnjava koliko su afare na poslu nezahvalna stvar. Dodaje da čak i ako ste u braku, vaša privlačnost nije time nestala. I dalje ste drugima poželjni, te vrlo lako može da se sklizne u sitno varanje. Flertovanje na poslu, dijeljenje detalja iz privatnog života, kao i dopisivanje, ali i one eksplicitne poruke spadaju u to.

"To je upravo ono što predstavlja prelazak granice i odnosi se na mikro-varanje. Osvijestićete to kada osjetite dozu krivice kada počnete da radite to", objašnjava terapeutkinja Nelson koja dodaje da svaka osoba ima svoje neke fantazije.

"To ne mora nužno da znači da treba da se ostvare. One su dio vas i govore da ste i dalje živi, da ste poželjni drugima. I to je u redu", nastavlja ona.

Takođe, uslijed dosta provođenja vremena zajedno kolege osjete neku dozu privlačnosti.

"Kada je riječ o poslovnom okruženju vaši izbori su ograničeni, a tek kada se konekcija stvori izvan radnog mjesta znaćete da odnos prerasta u nešto ozbiljnije. To može biti odlazak na piće poslije smjene koje postaje sve učestalije", objašnjava ona.

Takođe, nije strano da se na poslu često dešavaju i ljubavne afere, što sa sobom donosi niz problema, što svakako nije preporučljivo. Na taj način, sami preuzimate veliki rizik za posljedice, pogotovo ako u braku imate i djecu.

