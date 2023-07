DA LI SU INTIMNI ODNOSI SVAKI DAN ŠTETNI?

Da li je zdravo svaki dan voditi ljubav?

Više puta su stručnjaci i doktori isticali koliko je zdravo voditi ljubav, ali da li je i koliko zapravo raditi to svaki dan? To svakako zavisi od partnera do partnera, njegovog libida i se*sualne želje, ali treba znati da nema apsolutno nikakvog rizika da imate intimne odnose svakodnevno, piše "Enterteinment Times".