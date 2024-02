Uzbuđenje u ranim satima je ZNAK DOBROG ZDRAVLJA

Evo šta zapravo predstavlja jutarnje uzbuđenje kod muškaraca.

Izvor: tommaso79/Shutterstock.com

Većina muškaraca se ujutru budi sa jutarnjom e*ekcijom i to nije ništa neobično. Postoji valjan razlog zašto se to dešava, a nisu "mokri" snovi. Ta više, jutarnje buđenje vašeg "ponosa" može da bude i odlika dobrog zdravlja.

Kejt Mojl, stručnjak za intimne odnose i veze rekla je da postoje uobičajeni mitovi u koje ljudi vjeruju kada je riječ o jutarnjoj e*ekciji. Kejt je za The Sun rekla da, ako se muškarac probudi sa jutarnjom e*ekcijom, to ne znači da ste uvijek u naletu strasti. U stvari, sasvim je normalno da muškarac počinje svoj dan izgledajući malo uzbuđeno. U stvari, to bi čak moglo značiti da je dobrog zdravlja.

"Noćna tumescencija polnog organa ne znači da se muškarac probudio uzbuđen ili da je samo imao e*otski san (mada to ponekad može biti slučaj). To je zapravo znak zdrave cirkulacije i aktivnosti nervnog sistema", objasnila je Kejt i dodala da tokom spavanja pripadnici jačeg pola mogu da dožive između tri i pet e*ekcija, ali posljednja je uvijek najuočljivija. Kejt je rekla da muškarci treba da brinu samo ako to iznenada prestane da se dešava.

"Ako ove jutarnje e*ekcije iznenada prestanu, to može da bude pokazatelj osnovnog zdravstvenog stanja. I vrijedi porazgovarati sa svojim ljekarom", rekla je za kraj.

(MONDO)