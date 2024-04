"DA LI JE PREVARITI NEKOGA JEDNAKO TEŠKO KAO I BITI PREVAREN?" Odgovori će vas iznenaditi (ANKETA)

Da li je prevariti nekoga jednako teško kao i biti prevaren?

Izvor: Shutterstock/guruXOX

"Da li je prevariti nekoga jednako teško kao i biti prevaren?", glasilo je pitanje jedne žene koje je postavila na popularnoj platformi Quora. Nakon što je otkrila svoje iskustvo, da je prevarila muža, a potom i on nju, nastala su podijeljena mišljenja.

"Uradila sam i jedno i drugo. Prije oko 7 godina sam prevarila svog muža i to ga je uništilo, ali sam stalno smišljala izgovore, a to je da nismo ni srećni, da je brak već neko vrijeme lažan, da nisam ni željela da se udam itd. Možda sam se osjećala loše, ali jednom je došlo do tačke bez povratka. Navikla sam se na to.

Danas sam prevarena po prvi put u životu (karma) i to je bol koji više nikada ne želim da osjetim i niti ću željeti da nanesem ovaj bol nekom drugom. Mislite: 'Šta nije u redu sa mnom? Šta ona ima, a ja nemam? Šta sam mogla da uradim drugačije?'. Onda, ako ste kao ja, dajete drugu šansu samo da biste saznali da nikada nisu prestali da varaju od kada ste ih uhvatili posljednji put. Mogla bih sve da podnesem i oporavim se, ali ovaj bol iznutra je razoran", napisala je žena.

U njenu objavu umiješalo se stotine korisnika, pročitajte njihova mišljenja:

Dakle, dozvolite mi da ovo razjasnim: biti varalica ili biti prevaren? Obe situacije bole, ali mislim da je jasno da samo jedan može da vas natjera da vrištite i preispitate svoje životne izbore. To ne treba upoređivati.

I prevariti nekoga i biti prevaren mogu da budu emocionalno teška iskustva, ali emocionalni uticaj se razlikuje od osobe do osobe. Varanje nekoga može da uključuje osjećanje krivice, stida i strah da ćete povrijediti nekoga do koga vam je stalo. S druge strane, biti prevaren može da dovede do osjećanja izdaje, povređenosti i gubitka povjerenja. Obe situacije mogu da budu duboko bolne i mogu da imaju dugotrajne efekte na pojedince i odnos. Važno je pristupiti ovim situacijama sa saosjećanjem i empatijom za sve uključene strane.

Napustiti partnera koji vara je najbolja stvar koju možete da učinite. Potrebno je neko vrijeme, ali takvi zaista imaju problem. Njihovo varanje je mana njihovog karaktera i na osnovu njihovog iskustva, oni će dobiti sopstvenu karmu.

Mislim da to kako ljudi odgovaraju na ovo pitanje otkriva mnogo o tome kakva ste osoba. Ja lično, mislim da ne bih mogao da prevarim. Ideja o tome mi se bukvalno gadi.

Prevarant nikada nije žrtva. Ne, ne osjeća ništa na isti način.

Šta vi mislite?

Anketa Šta mislite, da li je prevariti nekoga jednako teško kao i biti prevaren? Da. 0% (0)

Ne, to ne može da se poredi! 0% (0)

Nije jednako teško, ali slično je... 0% (0) Povratak na glasanje Šta mislite, da li je prevariti nekoga jednako teško kao i biti prevaren? Da.

Ne, to ne može da se poredi!

Nije jednako teško, ali slično je... Glasaj Rezultati

(MONDO)