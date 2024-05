Najbolje vrijeme za seks je... onda kad većina nas ne može da mu se posveti

Da li znate koje doba dana ili noći je idealno za užitak u krevetu?

Izvor: Shutterstock/Vadym_Hunko

Prema naučnicima, ljekarima i psiholozima, seksualni život je ključ za blagostanje i opšte zdravlje. Seks poboljšava rad mozga, jača imuni sistem, podiže raspoloženje, opušta nervni sistem, podiže samopouzdanje, održava kardiovaskularni sistem i uopšte produžava mladost. A vođenje ljubavi u određenim satima donosi još više koristi i zadovoljstva jer, kao što znate, "život prema bioritmu" nije mit.

Ispostavilo se da je, prema ekspertima i naučnim istraživačima, najbolje vreme za seks u 9 ujutru. U ovom satu naš libido dostiže vrhunac i skoro svako ima priliku da doživi vrhunac. Dakle, nakon buđenja i tuširanja, prije doručka, bilo bi odlično da tako započnete dan. Štaviše, vođenje ljubavi ujutru može da vas napuni energijom, pomogne u borbi protiv nesanice i anksioznosti, oslobodi vas stresa, podigne raspoloženje, pa čak i pomogne u sagorijevanju kalorija.

Ako nemate vremena ujutru, izaberite veče. Još jedan dobar tajming za intimni odnos je između 20 i 23 sata. Intimni odnos pokreće hemijske reakcije u mozgu koje su odgovorne za osjećaj euforije. Oslobađanje endorfina i oksitocina nakon postizanja vrhunca, čini da se osjećate opušteno i srećno, što će vam olakšati da zaspite.

Postoji i nedavna studija koja se bavila pitanjem koliko često morate da imate intimni odnos da biste bili srećni. Ispostavilo se da su najsrećniji ljudi oni koji su to praktikovali jednom nedjeljno, zbog čega se to smatralo optimalnom količinom. Više intimnih odnosa nas ne čini srećnijima, ali manje intimnih odnosa može da dovede do nesporazuma u emotivnom odnosu.

(MONDO)